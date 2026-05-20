U Beogradu se danas obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Godišnjica programa Svet u Srbiji obeležava se u zgradi Palate Srbija, a prisustvao je i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja koji studiraju u Srbiji.
Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja.
Projekat se realizuje od školske 2010/2011. godine sa ciljem podsticanja međunarodne saradnje i promocije visokog obrazovanja u Srbiji.
Program je namenjen jačanju veza Srbije sa zemljama u razvoju i promovisanju kulturne razmene.
Obraćanje predsednika Vučića:
- Hvala vam što volite Srbiju i sebe vidite u Srbiji. Okuplja nas dijalog, razumevanje i ljubav. Svako od vas doneo je svoju priču u Srbiju o svom narodu svojoj zemlji, porodici. Veza između Srbije i Afrike i Srbije i Azije nisu nove, one su drevne. Naša zemlja je jedna od osnivača Pokreta nesvrstanih Ova zgrada je pravljena za veliku konferenciju nesvrstanih 1961. godine - kazao je predsednik.
Vučić dodaje da nam afrički narodi nisu zaboravili solidarnost.
- Srbija danas kao i juče, ponosno stoji uz slobodarske afričke narode. Afrika je u demografskom smislu najbrže rastući kontinent, u ekonomskom ogroman potencijal ima - rekao je Vučić.
- Sticali ste obrazovanje ovde u Srbiji, srećan sam što smo mogli da ga ponudimo. Vi ste ne samo most, neko neko ko doprinosi ubrzanom razvoju Srbije. Sve što mislite da možemo da vam pomognemo, molim vas da govorite uvek i na svakom mestu. Ja ne poznajem nikoga ko bi mogao da ima nešto protiv bilo koga ko dolazi iz Afrike, Azije. Želim da se zahvalim što ste Srbiju uvek poštovali - navodi predsednik.
- Ako želiš da ideš brzo, idi sam, ako želiš daleko, idi zajedno. U ekonomskom smislu ogroman potencijal leži u afričkom kontinentu. Više nego drugi evropski lideri sam se trudio da ukazujem na značaj prijateljstva. Vi ste uvek bili taj most koji je spajao kulture, ljude koji misle i žele isto, da žive u miru, budu slobodni. Sticali ste obrazovanje u Srbiji, srećan sam što smo mogli da pomognemo da do tog obrazovanja dođete. Vi ste neko ko doprinosi ubrzanom razvoju Srbije, neko ko može da predstavlja blago svojoj zemlji ali i blago Srbije. Siguran sam i nadam se da se osećate ovde kao kod svoje kuće. Ne poznajem nikoga ko bi mogao da ima bilo šta protiv nekoga ko dolazi iz Afrike, Azije... Za nas su rauličitosti bogatstvo. Mi gajimo ljubav prema narodima sa kojima smo se neretko zajedno slagali, rekao bih gotovo uvek saglasili oko ključnih političkih pitanja. Želim da se zahvalim na tome što ste Srbiju uvek poštovali što ste Srbiji možda davali možda i bolje mesto na pijedestalu najboljih i najlepših zemalja možda i bolje nego što zaslužujemo, rekao je predsednik.
- Verujem da ste prepoznali naše srce, našu dušu, našu ljubav prema vama i hvala vam što ste divnim odnosom to uzvratili.
Predsednik je rekao da do kraja mandata planira afričku i azijsku turneju.
- Želim vam da ovde u Beogradu budete kao u svojoj kući. Trudićemo se da vas nikada ne razočaramo. Živelo bratstvo i prijateljstvo između naših naroda. Ovo je vaša kuća - istakao je Vučić.
Diskusija sa studentima
- Negde od 2016. - 2017. godine kao da je sve napočake okrenulo u svetu. Vi ste imali i Ameriku i Evropu koje su uvek govorile: tržišna ekonomija, slobodna trgovina, slobodan protok ljudi kapitala i usluga. Od 2016.-17. uz skok Kine i globalnog juga, dolazi do sve više uspostavljanja trgovinskih barijera. Svima su usta puna solidarnosti, a solidarnosti nikad manje. Zato se trudim i ponosan sam što sam ovde s vama.
Rekao je da je morao da interveniše da se žena sa hidžabom zaposli.
- Lajkove dobijaju oni koji psuju, lažu, a nisu u stanju ništa da ponude. To se oslikava i u domenu međunarodne politike. Niko ne zna da li je gotov napad Amerike na Iran. Sve zavisi od onoga da li nekom donosi jedan lajk ili jedan glas više. Mi kao mala zemlja, verujemo da postoji velika snaga u zemljama male i srednje veličine kada se udruže, one pokazuju svoju snagu. Moramo da pomažemo jedni druge. Ako možemo da uvezemo neke poljoprivredne proizvode iz vaših zemalja, pa zašto bismo ih uvozili iz onih narazvijenih po višim cenama. Zašto biste vi morali da kupujete bilo šta, od pšenice do municije iz drugih zemalja po višoj ceni kad možete iz Srbije? Nažalost, mi smo jedne druge potcenjivali u prethodnom periodu misleći sve rešava Amerika sve rešavaju velike sile ne razumevajući da mi imamo ogromnu snagu u sebu. Sad ide ekonomski kolonijalizam, neće da napuštaju svoje interese. Kad iz Ugande date kafu, kad odete u Hamburg da je kupite i mislite da je deo novca ostao, svega jedna šestina je ostala narodu Ugande.
Kad gledate od Egipta do Južne Afrike ili od Alžira, to su zemlje fantastičnih potencijala, ujedinjeni u želji da budu samostalni i idu napred, dodao je predsednik i podsetio da nas niko nikad iz Afrike nije ucenjivao.
- Moramo da menjamo svoje navike, biće teško da se uspostavi globalni mir, mnogo je velikih regionalnih sukoba, zato je važno da se što više očuva mir, uveren sam da je Afrika kontinent budućnosti.
- Jedan sam od predsednika koji je ugostio najviše afričkih premijera i predsednika u Evropi - dodaje predsednik.
O Ekspu
Na pitanje o volontiranju na Ekspu, predsednik je rekao:
- Ako 15 dana volontirate dobijate nekakve studentske bodove. Objasniće vam to ministar. U svakom slučaju, dobrodošli ste. Ja molim ove iz Vlade da nekad nešto jednostavno urade da bi iko mogao da ih razme. Mi vas želimo da se pohvalimo, da vas predstavimo kao deo nas. Bićemo beskrajno srećni da po tom pitanju pomognete. Ja još uvek imam tremu i nerovozi da li ćemo uspeti sve da danas završimo na vreme. Divno vas je danas videti. Spremite se za to. Mislim da će to piti veliko iskustvo za vas, da pomognete u prevođenju, pokazivanju grada... - rekao je Vučić.
Ministar Dejan Vuk Stanković kaže da se za volontiranje dobija 3 ESP boda.
- Za svaku nedelju dobija se po jedan bod - rekao je ministar.
Vučić je dodao da je mnogo važnije od tih bodova, je to što će to da bude "veliko iskustvo na kojem ćete da naučite".
- Na svakom Ekspu na kojem sam bio.. uvek sam mnogo toga naučio, ne samo o tradiciji i kulturi već i organizaciji. Niste bogati samo onoliko koliko znate, to jeste najvažnije i to niko ne može da vam oduzme, ali bogati ste i onoliko koliko ljudi poznajete, to je prilika da ostvarite kontakte za budućnost. Plus bodovi, šta god vam to značilo.
Karim iz Tunisa je kazao da je na doktorskim studijama na FPN.
- Mi smo mala zemlja ali imamo veliko obrazovanje i kulturu. Hvala Vladi Srbije na ovom iskustvu. Želeo bih da ostanem u Srbiji jer se osećam kao kod kuće - rekao je Karim, na šta mu je predsednik odgovorio:
- Možete i moći ćete da ostanete u Srbiji, pravićemo propis. Bićete most između nas i Tunisa. Uvek ćete moći da pronađete i posao i da radite, vi ste i naše blago, mi smo kao država nešto u to uložili. Ukoliko vi tako izaberete, mi ne samo da nećemo da pravimo bilo kakav problem, već ćemo da vam omogućimo da svoje želje ostvarite - rekao je predsednik.
Student iz Zambije, koji studira na Medicinskom fakultetu, takođe bi, kako kaže, voleo da ostane u Srbiji.
Nemamo ništa protiv da se vratite u svoje zemlje, ali u Srbiji ste proveli neko vreme, rekao je Vučić.
- Vi ste i naš resurs. Ako me pitate za savet, mi ćemo tehnički, zakonski da rešimo, a na kraju onu čemu treba da se posvetite to je rad, rad i samo rad. U svetu usprešnih ponovo će da se radi duže sat nego do sad. U prethodnim decenijama, svi su širom sveta tražili samo da rade manje, a da zarađuju više, negde prirodna ljudska težnja. Ali mi moramo da razmišljamo kako da radimo više i da podižemo produktivnost.
- Samo vas molim da razmišljate o sebi, znanje i naporan rad nikad niko ne može da vam oduzme. Sve drugo mogu. Napravićemo da imate otvorena vrata u ovoj srpskoj kući, to ćemo u najkraćem roku da uradimo.
Pitanja novinara
- Danas sam imao izuzetno bitan sastanak sa Li Mingom, razgovarali smo o pripremi posete Kini. To je petodnevna poseta, verovatno najvažnija poseta do sada koju smo imali. Verujm i nadam se da ćemo uspešno predstaviti našu zemlju. Dana posle podne bih trebalo da imam i razgovor sa ukrajinskim predsenikom Zelenskim. Svakako narednih dana biće diplomatskih aktivnosti. Kada se vratim iz Kine, ako se ne varam dolazi Antonio Košta u Beograd - naveo je Vučić.
O pregovorima o Ukrajini
- Ono ukazuje na naše slabosti kao kontinenta. Gotovo 5 godina je prošlo od početka rata, mi smo se sad setili da je dobro i racionalno voditi dijalog. Kada sam pre godinu dana boravio u Moskvi. umalo me neki linčovali nisu govoreći šta ću ja u Moskvi. Pa ću ja njih uskoro da pitam izgleda, a šta ćete vi sada u Moskvi. A i obrnuto, kada bih razgovarao sa nekima iz Evrope, ljutili bi se neki drugi pa bi pitali zašto razgovaraš, ali sad mogu da razgovaraju... Kako god okrenete, to govori kako smo kao kontinent nepripremljeni na nove okolnosti i koliok ne praštamo drugima ono što smo sebi oprostili. Reću ću ja se radujem bilo kakvim razgovorima, jer svaki razgovor je bolji od dana ratovanja . I ako će to da doprinese smirivanju strasti smirivanju tenzija. ratnog požara u Ukrajini biću najsrećniji na svetu. Ali, vodite računa da li će to da skrajne ili u potpunosti odbaci američku inicijativu za mir u Ukrajini i kakve će posledice da ima za sva tri aktera. Tako da je to komplikovanija jednačina nego što na privi pogled izgleda -rekao je Vučić.
O Kini
- Očigledano je da Kina postaje gravitacioni centar, faktor stabilnosti i odgovornosti u svetu, dobro je da su Trampove poruke bile veoma ozbiljne i veoma važne. Dva mešovita komiteta su napravili, dve komisije, mi smo mali, imamo svoj mešoviti komitet s Kinom, ali sam rekao ambasadoru Kine šta ću zamoliti predsednika Sija, tiče se novih tehnologija, veštačke inteligencije, robota i svega dugog. O svemu ćemo razgovarati. Do sada imamo 31-32 predloženih razgovora sa kineskim kompanijama, pokušaću da postignem sa 20. Ono što je veoma važno, očekujem da krajem juna, početkom jula prisustvujemo u Šapcu otvaranju fabrike robota. Verujem da ćemo se vratiti u Srbiji i moći da kažemo da je potpisano više od 30 ugovora.
O novom zakonu o policiji
- Biću potpuno otovoren prema građanima, to nam se dešavalo oduvek, internim aktima, pravilnocima, takve stvari su bile zabranjivane i niko ih se nije pridržavao jer nam je navika ostala iz '90-ih, najšire zastupljena 2000-ih. Kada neko govori o policajcima "kao kriminalcima", samo želim da vas podsetim. Nama su komandanti policijskih jedinica ubili predsednika vlade. Toliko se dobro blokaderi vodili državu. Ubili su gospodina Buhu, i opet su učestvovali policajci u pripremi tog akta. Imali smo najteža krivična dela u kojima je učestvovao vrh policije. Ja sam tri godine trpeo teror od pojedinih struktura koje ništa nisu rekle osim što su iza leđa rekle: "Napadajte Aleksandra, napadajte mi brata, osetljiv je neće izdržati", kako kažu pošto to imamo snimljeno "pući će, izgubiće živce, semnićemo ga pre nego što očekuj". Tri godine ste lagali "o Jovanjici", vodili kampanju laži. Sve dok jedan o vaših novinara nije rekao da je to bila laž. Ja hoću da tih pet postao koji su uvek radili za kriminalce. Sada će narod da zna, jer će svaki da bude čist. Ta mreža vam je jasno kako se gradi. Što je najčistije, da ne može da se tumači dvojako. Znate li koliko smo izgubili policajaca i vojnika, koji su otišli da budu čuvari tajkunima. E ne može tako. Hoćeš da radiš u državnoj službi, e onda ćeš da se obavežeš. Zakon nedvosmislen, kome se sviđa, sviđa. Svu snagu su crpeli iz države. Opšti kriminalitet je danas na nižem nivou, sva ubistva su rasvetljena. Važno je da pokažemo nultu toleranciju - rekao je Vučić.
O uzroku sukoba Irana i SAD
- Ja nisam saglasan, uvek bi to bila ideologija i ekonomija, ne mislim da je jedno od toga. U toku je borba za prevlast. U svakom slučaju, ne znam šta će da se zbiva, srećan sam što se pregovara, što nema žestokih vojnih sukoba. Plašim se da u narednih 15-20 dana da ćemo prisustvovati ponovnoj eskalaciji.
O blokaderima
- Kad sagledate šta neki ljudi govore, ne znate da li da se smejete ili da plačete. Neke reakcije su kominternovske, dobili smo direktivu, šta ste vi, gde to ima? Ne u Evropi, gde to ima bilo gde u svetu? Nema nigde. Neki ljudi se ponašaju kao sekta. Nekad smo imali štandove jedni do drugih, rukujemo se sa svima, sad uzmu pa sprej u lice, udri nekoga, niko ne sme da misli drugačije od njih. Da ne smeš da se rukuješ sa nekim ko ti je politički protivnik, mislim da to građanima o svemu govori.
O NIS-u
- Nama sa MOL-om ne ide sjajno, uvek ćemo da ostavimo mogućnost da se to uradi kako treba ali nisam preveliki optimista. Šta će biti za dva dana, do 22? Nadam se da će OFAK razumeti poziciju Srbije i da neće Srbija ni kriva ni dužna biti kažnjena. Ja ih molim da to razumeju. A kada bih pričao sve što znam o svemu tome, film biste mogli da napravite, da samo vidite ko nas sve laže, vara, kakve se igre igraju, šta je iza kulisa. Izdržaćemo sve to, osigurati napredak Srbije i izboriti se za naše građane.
Podrška običnim ljudima, portal "Ko si bre ti?"
- Ja ću narednih dana baviću se podrškom običnim ljudima. Otvoriću portal - ko si bre ti? na ono njiohovo "znaš ti bre ko sam ja" i tu ću primati pritužbe građana... gledati koliko mogu, da utičemo na smanjene bahatosti i arogancije u našem društvu. Deo stvari koji nam se događa je zbog takve vrste bahatosti "znaš ti bre ko sam ja", to je nešto što ljudi mrze najviše na svetu. To od mene nikada niste mogli da čujete. Dobio sam pismo od gospodina iz Novog Sada i dosta loših stvari mi je napisao, pozvao sam ga i onda sam shvatio koliko jedan razgovor može biti blagotvoran. Ali da mi čovek kaže "nisam verovao da ćete vi da mi se javite, drugi mi se nisu javili", to mi govori ne najbolje o meni nego mnogo loše o nekim drugima, To su stvari koje moramo da menjamo kod sebe
Komentari (22)