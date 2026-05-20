U Beogradu se danas obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Godišnjica programa Svet u Srbiji obeležava se u zgradi Palate Srbija, a prisustvao je i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja koji studiraju u Srbiji.

Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja.

Projekat se realizuje od školske 2010/2011. godine sa ciljem podsticanja međunarodne saradnje i promocije visokog obrazovanja u Srbiji.

Program je namenjen jačanju veza Srbije sa zemljama u razvoju i promovisanju kulturne razmene.

Obraćanje predsednika Vučića:

- Hvala vam što volite Srbiju i sebe vidite u Srbiji. Okuplja nas dijalog, razumevanje i ljubav. Svako od vas doneo je svoju priču u Srbiju o svom narodu svojoj zemlji, porodici. Veza između Srbije i Afrike i Srbije i Azije nisu nove, one su drevne. Naša zemlja je jedna od osnivača Pokreta nesvrstanih Ova zgrada je pravljena za veliku konferenciju nesvrstanih 1961. godine - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da nam afrički narodi nisu zaboravili solidarnost.

- Srbija danas kao i juče, ponosno stoji uz slobodarske afričke narode. Afrika je u demografskom smislu najbrže rastući kontinent, u ekonomskom ogroman potencijal ima - rekao je Vučić.

- Sticali ste obrazovanje ovde u Srbiji, srećan sam što smo mogli da ga ponudimo. Vi ste ne samo most, neko neko ko doprinosi ubrzanom razvoju Srbije. Sve što mislite da možemo da vam pomognemo, molim vas da govorite uvek i na svakom mestu. Ja ne poznajem nikoga ko bi mogao da ima nešto protiv bilo koga ko dolazi iz Afrike, Azije. Želim da se zahvalim što ste Srbiju uvek poštovali - navodi predsednik.

- Verujem da ste prepoznali naše srce, našu dušu, našu ljubav prema vama i hvala vam što ste divnim odnosom to uzvratili.

Predsednik je rekao da do kraja mandata planira afričku i azijsku turneju.