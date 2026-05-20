Sećate li se filma “ U tesnoj koži”? Kada Pantić dođe kod Šojića i kada mu kaže: “Koju god bitangu da ti dovedem, ona avanzuje”. E, to vam je priča N1, Šolak i ta ekipa, ocenjuje politički analitičar Uroš Piper.

U prilog svoje tvrdnje navodi situacija koja je juče šokiraka englesku fudbalsku scenu:

- Sautampton je juče, čiji je vlasnik Šolak, u engleskom čempionšipu u engleskoj drugoj ligi, diskvalifikovan iz daljeg takmičenja. Znate li šta su uradili? Špijunirali su druge klubove, slali svoje ljude koji su uhvaćeni sa telefonima kako snimaju treninge drugih klubova. Jedan od tih koji su snimali, pokušao je da pobegne, pa je pobegao u neki golf klub koji se tu nalazi blizu.

Ni presvlačenje mu nije bilo od koristi, a ni pokšaj bekstva.

- Na kraju su se pojavili snimci gde su morali da priznaju Soutampton jeste špijunirao treneing suparničkog tima, te su diskvalifikovani iz plej-ofa koji je trebao da se igra u nedelju. Da li verujete? Čovek je priznao. Preoblačio u ženskoj slačionici u obližnjem golf klubu da bi pokušao da se sakrije – ističe Piper.

Za Pipera to i nije neko iznenađenje, jer kako kaže: “To su vam Šolakovi ljudi”.

- Dragan Šolak, doskorašnji vlasnik N1 i Nove S, je vlasnik i Soutampton kluba u Engleskoj. To su vam ti ljudi. Kod njih je sve prevara. Ko je čiji deda? Da li je bio zvučni top? Da li je policija koristila neko nedozvoljeno hemijsko sredstvo? Da li je maloletnik ubijen u Valjevu? Do ove laži i ove prevare sa Soutamptonom Sve. Vraćam se na Pantića i na Šojća. Bukvalno, samo bitanga do bitange. I oni misle da njima neko veruje. Pa vi, čega god se uhvatite, to je prevara, laž, obmana... Narod će uskoro izaći na birališta i svim bitangama će reći doviđenja. Nemojte više nikada da se vratite u politički i medijski život Srbije – poručuje Piper.