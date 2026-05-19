Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je gostujući na Pink televiziji da očekuje važne i dobre vesti za Srbiju od predstojeće posete predsednika Aleksandra Vučića Kini.

- Važne su sve diplomatske aktivnosti predsednika države i ostalih predstavnika Srbije. to pokazuje otvorenost Srbije i da jasno iskaže svoje stavove, da se bori za svoje interese. Izvanredna je ova poseta predsedniku Siju, Pekingu. Čućemo sve to u narednim danima, ali Peking je prethodnih dana posetio predsednik Tramp, Putin, a sada će predsednik Vučić. To pokazuje odnos predsednika Sija i Vučića. Ja očekujem da ćemo videti neke nove investicije. Verujem da će opet dvojica predsednika imati dobre vesti. Tu je i pitanje bezbednosti, nauke, veštačke inteligencije, kulture i zdravstva. Sve te teme će biti na dnevnom redu. Očekujem da će imati dobre sastanke sa Komunističkom partije Kine. Očekujem važne i dobre vesti za Srbiju, važno je da naš predsednik možeda dođe na takve adrese. Te stvari nisu slučajne, Kinezi su ozbiljan narod. Sjajna prilika za Srbiju. Ni posetu Bakuu ne treba potceniti. Mi imamo veoma dobre odnose sa Bakuom. Ako želimo da razvijamo Srbiju ovakve stvari moraju da se nastave - rekao je Vučević.

Da nismo završili Južni tok, kako je istakao Vučević, verovatno ne bismo imali gas, a verovatno ni Mađarska.

-Ne bi bilo grejanja, gasa za potrošnju u kompanijama. Da nismo širili skladišta kapaciteta u Banatskom dvoru, mi bismo teško izdržali sve ono što se dešavalo. Energetsko pitanje ostaje dominantno. Fantastična vest da će Azerbejdžan da investira u gasnu elektranu u Nišu. Veliki projekat izgradnja naftovoda ka Mađarskoj, da ne zavisimo samo od Janafa - rekao je Vučević.