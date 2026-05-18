Tokom posete, predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim kome se sada i javno zahvalio na gostoprimstvu.

-Zahvalan sam Ilhamu Alijevu na izuzetnom gostoprimstvu i mislim da smo dalje unapredili i otvorili neka nova polja saradnje sa našim domaćinima ovde u Bakuu, u Azerbejdžanu. Azerbejžan je naš strateški partner i beskrajno sam srećan što sam ponovo imao priliku da razgovaram sa Ilhamom Alijevim i da utvrdimo naše zadatke. Gledamo kako da stvari poguramo snažnije, brže, mnogo jače u budućnosti - poručio je predsedik Srbije, Aleksandar Vučić.

Alijev: "Politički odnosi dve zemlje na vioskom nivou"

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev saopštio je da je na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem konstatovano da između dve zemlje postoje politički odnosi na visokom nivou.

Naveo je i da postoje dobre mogućnosti za produbljivanje saradnje u ekonomskoj, energetskoj, investicionoj, realizaciji zajedničkih projekata i drugim oblastima.

Aliljev je istakao da je sa Vučićem razgovarao i o značaju srpske avio-kompanije Er Srbija koja obavlja direktne letove na relaciji Beograd-Baku, odnosno koliko to doprinosi zbližavanju naroda i jačanju turističkog potencijala, saopšteno je iz kabineta Alijeva.

Navodi se da su dvojica lidera izrazila zadovoljstvo o zvaničnoj poseti Alijeva Srbiji u februaru ove godine i da su na današnjem sastanku razgovarali o temama koje su pokrenuli tokom tadašnje posete.



