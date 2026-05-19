Posle surovog obračuna blokadera i opozicije u prekjučerašnjoj emisiji „Utisak nedelje“, kristalno je jasno da ne postoji šansa da opozicione partije i takozvana studentska lista izađu zajedno na izbore. Takođe, razotkrivena je i najveća laž plenumaša koji su javno priznali da na njihovoj listi zaista neće biti studenata.

Ako je bilo šta bilo nejasno o odnosima u redovima protivnika režima, sada su uklonjene sve nedoumice, a plenumaši nisu birali sredstva u ratu s opozicijom.

Sve je počelo kada je blokaderka sa FPN Tara Blagojević izjavila: „Jedini način da pobedimo ovaj režim je da studentska lista izađe na izbore sama!“.

Na pitanje voditeljke Olje Bećković: „Hajde objasnite to. Šta znači studentska lista sama? Znači bez čije podrške?“, blokaderka je odgovrila kao iz topa:

- A ko drugi? Mislim, o kome drugome pričamo? Mi imamo neujedinjenu opoziciju koja svaki dan donosi neke druge odluke, da li će zajedno, da li neće zajedno, da li nam pružaju oročenu podršku ili su od starta uz nas. Dakle, mislimo da smo mi jedini pokazali određene rezultate u poslednjih godinu i po dana i da smo isto tako spremni da stanemo na crtu režimu. Tako da je to negde logično da ćemo kao trenutno najjača politička opcija da izađemo samostalno.

Potom je opoziciju na sastavne delove rastavila Ljiljana Knežević - blokaderka sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu - Inicijativa „Mladi Kule“.

- Mi smo u Kuli skupili potpise za izbore za osam sati, a opoziciji je trebalo pet dana, pa nisu na kraju ni skupili, nego su se sat vremena pred rok predaje navodno povukli i podržali nas - poručila je ona.

Zatim je usledilo i besramno priznanje blokadera da su mesecima lagali svoje pristalice, jer na takozvanoj studentskoj listi definitivno neće biti studenata.

- Na studentskoj listi neće biti ljudi koji su bili na bilo kojoj političkoj funkciji, zaključno sa odbornicima u opštinama. Stav studenata je da na studentskoj listi ne bude studenata - rekla je Tara Blagojević.

Njen kolega Jovan Mišeljić, blokader sa Medicinskog fakulteta, potvrdio je skandaloznu obmanu plenumaša.

- Da, na studentskoj listi neće biti studenata. Studenti su birali te ljude, zato je to studentska lista, jer je studenti prave, studenti je kroje, a ne zato što su studenti na njoj - objasnio je Mišeljić.

Stranački funkcioneri se lažno predstavljaju kao studenti

Blokaderi su ponovo uhvaćeni u lažima i muljačinama, potvrđujući još jednom obrazac ponašanja koji javnost sve češće prepoznaje. Ništa novo, ništa iznenađujuće, još jedna afera dodatno je ogolila njihove metode i način delovanja. Ovaj put je Luka Đorđević, funkcioner stranke Narodni pokret Srbije Miroslava Aleksića, predstavljen kao student, što opet nije nikakvo iznenađenje.