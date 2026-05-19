Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je juče iz Bakua žestoko odgovorio Draganu Đilasu, koji je za ubistvo u restoranu na Senjaku rekao da se na tom slučaju vidi povezanost države i kriminalaca veća čak od Kolumbije, i da su za vreme Borisa Tadića postojali i „škaljarci“ i „kavčani“, ali da se država tada obračunavala sa njima, a da danas sarađuje sa njima.

Takođe, ceo ovaj slučaj komentariše i odbegli kriminalac Miloš Medenica, koji je postao glavna zvezda blokaderskih medija, studenata blokadera, opozicionara koji se stalno hvataju za sve što on kaže i dele to po društvenim mrežama.

Ozbiljan i odgovoran čovek

Vučić je rekao da mu je teško da odgovori na Medeničine komentare jer je ozbiljan i odgovoran čovek.

- Na ovo pitanje mi je mnogo teško da odgovorim jer sam mnogo ozbiljan i odgovoran čovek i predsednik Republike, ne mogu da odgovaram i da ulazim u blato sa kriminalcima i kriminalcima da odgovaram, posebno ne odbeglim kriminalcima koji dobiju na papiru šta treba da kažu, to ljudi moraju da razumeju - istakao je Vučić.

Predsednik Srbije je zatim odgovorio tajkunu Đilasu.

- Reč je o odbeglom kriminalcu koji mora da napada mene i moju porodicu, jer jedino sa nama ne sarađuju. A koga su to iz blokaderskih vlasti oni uhapsili? Je l’ su Šarića uhapsili? Ali, da pustimo Šarića, šta su radili Zvicer i njegov šef, šta su radili svi drugi? - upitao je Vučić.

Policija ozbiljno radi svoj posao

On je dodao da je slučaj „Senjak“ jasno pokazao da u Srbiji nema zaštićenih.

- A kakve veze ovaj slučaj ima sa narko-dilerima i Kolumbijom? Nisu se ni potrudili da se raspitaju. Kažu: „Policija je ćutala dva dana, pa tek posle 15-18 sati, kada je supruga došla da prijavi, ispričala je da supruga nema, tek tada je policija počela da radi“, a zapravo policija vrlo profesionalno obavlja svoj posao. Država je i sada reagovala kao što će i uvek reagovati na vreme i pokazati da nema zaštićenih i svako će odgovarati za svoje postupke, svako je nevin dok se na sudu ne dokaže da je kriv - rekao je predsednik.

Majka iza rešetaka, sin u bekstvu

Miloš Medenica je 28. januara prvostepenom presudom osuđen na 10 godina i dva meseca zatvora i 50.000 evra novčane kazne jer je počinio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, šverc cigareta, protivzakoniti uticaj putem pomaganja i sprečavanje dokazivanja. Istog dana na 10 godina je prvostepeno osuđena i njegova majka Vesna Medenica, bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore, koja se nakon bekstva sina nalazi u pritvoru.