Činjenica je da blokaderima nikada nije smetalo što ih je podržao Aljbin Kurti, i nijednu lošu reč o njemu ne možete da čujete među plenumašima, ali su zato prvi tu kada treba kritikovati vlast i za sve patnje Srba na Kosovu i Metohiji optužili su Srpsku listu.

- I ono što je meni najtragičnije je to što je najviše naš narod propatio na području Kosova i Metohije i što su za to najodgovorniji predstavnici Srpske liste koji su jedna produžena ruka ovog režima - izjavio je blokader Luka Đorđević u „Utisku nedelje”.

Podsetimo, za ovih godinu i po dana blokaderi nisu smeli niti jednu reč da kažu protiv Kurtija koji ih je u par navrata podržao u pravljenju haosa u Srbiji, a nisu se niti jednom ni ogradili od njegove podrške!

Na ove skandalozne izjave je reagovala Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije.

Ona je u objavi na društvenoj mreži Iks navela da „blokaderi pričaju od reči do reči sve što priča i Aljbin Kurti”, uz tvrdnju da Kurti „proteruje Srpsku listu” i pokušava da spreči njeno političko delovanje na KiM.

- Kurti Srpsku listu proteruje, pokušava da ih ugasi, ne da im da učestvuju na izborima, maltretira njihove porodice - samo iz dva razloga. Prvi, zato što se otvoreno i beskompromisno bore za prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Drugi, zato što po prvi put, zahvaljujući Srpskoj listi, imamo jedinstvo srpskog naroda na KiM. Imamo jedinstven glas.

Ona je dodala da su se blokaderi svojim nastupima u javnosti svesno ušli u Kurtijevu kampanju uoči izbora koji će biti održani u južnoj srpskoj pokrajini.

- Ovim su se blokaderi uključili i u izbornu kampanju na Kosovu i Metohiji, i to na strani Aljbina Kurtija, a protiv Srpske liste za koju glasa preko 90 odsto srpskog naroda u našoj južnoj pokrajini. Horor - zaključila je Brnabićeva.