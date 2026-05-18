Vladislav Dajković poručio je da će sutra zabraniti i srpske zastave.

"Zabrana koncerta Baje Malog Knindže u Pljevljima predstavlja opasan presedan i još jedan dokaz da pojedini centri moći i dalje žele da dele narod po nacionalnoj i ideološkoj osnovi. Ako u Crnoj Gori ima mesta za svakoga, onda mora biti mesta i za srpske umetnike koje narod želi da sluša. Danas je problem Baja Mali Knindža, sutra će biti problem srpska zastava, srpski jezik ili srpska tradicija. To nije put pomirenja, nego put novih podela. Pljevlja su oduvek bila grad slobodnih ljudi, a ne cenzure i političkog straha," rekao je Dajković za Alo!.

Ovaj skandal prokomentarisao je i Branislav Lečić:

"Na sve srpsko rampa. To se ne dešava samo u Crnij Gori, gde je zabranjen nastup jednom pevaču. To smo videli i u Hrvatskoj. Rampa na sve srpsko. Ta isključivost i te rampe ne mogu voditi ničemu drugom nego ka mržnji. Ta isključivost ne bi smela da se dešava u toj sferi pesama, tu ne bi smele da postoje rampe," rekao je Lečić za Alo!.