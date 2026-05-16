Detalje susreta predsednik je podelio putem zvaničnog instagram naloga:

"Sa studentima Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije razgovarao sam o Srbiji u savremenom svetu, ekonomskom razvoju, tehnološkim inovacijama i izazovima sa kojima se suočavaju Balkan i Evropa.



Posebno mi je bilo važno da čujem iskustva mladih ljudi koja donose iz zemalja iz kojih dolaze, kao i kako studenti sa najprestižnijih svetskih univerziteta vide budućnost međunarodnih odnosa, razvoja novih tehnologija i veštačke inteligencije, ali i da im predstavimo Srbiju onakvu kakva zaista jeste, zemlju vrednih i gostoljubivih ljudi, bogate istorije, izuzetne prirode i velikog potencijala.



U okviru posete Srbiji obišli su i gradilište EXPO 2027, gde su imali priliku da se upoznaju sa razvojnim projektima naše zemlje, ekonomskom situacijom, kao i sa kompanijama i pojedincima koji svojim radom, znanjem i idejama grade budućnost Srbije.



Poželeo sam im ugodan boravak, uz uverenje da će iz naše zemlje poneti lepe uspomene, nova prijateljstva i još snažniju povezanost sa regionom", poručio je on.