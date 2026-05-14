"Tresem se od straha hoćemo li ovo da završimo ili nećemo. Verujem u pritisak. I u težak rad, ne verujem u to lako ćemo i lepo ćemo. Ništa u životu nisam uradio lako. Sada vam izgleda lako kad odete u Galeriju. Što niko nije došao da pomogne kad su nosali patke. Bilo je teško, ali smo izgurali uz borbu. Bez tog pritiska ne možete da uradite ništa. Uvek je tako bilo i uvek će tako da bude. Razlika je u posvećenosti, radu i pritisku", ukazao je Vučić.

"Ako to ne uradiš, rezultata neće biti. Što nije gotov projekat za metro? Što mi kasnimo? Pusti Francuze. Ima 10 razloga i svi su opravdani. Uvek se pronađe dovoljan razlog. I zato moraš da vršiš pritisak svaki dan. Da li mislite da slučajno postoji razlika između onih koji grade zemlju uspešno i onih drugih?", upitao je on.

"Zamislite moje sramote, dođete prvog decembra, a mi ne možemo da predamo ključeve. Morate da imate određeno vreme kada radite stvari, ništa nije jednostavno kada se radi, ali ovo je važan projekat za Srbiju, ceo svet će da dođe ovde", zaključio je Vučić.

