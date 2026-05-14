Kako se vidi na snimku, blokaderi su blokirali prometni kružni tok i izazvali kolaps u saobraćaju. Pored toga su i unišavali travu na ostrvu kružnog toka.

Podsetimo da ovo nije jedina lokacija na kojoj su juče blokaderi maltretirali građane. Njih desetak juče je blokiralo je prometnu raskrsnicu kod Pravnog fakulteta gde su na 16 minuta zaustavili saobraćaj.

Iako im skupovi iznova propadaju, blokaderi ne prestaju da maltretiraju građane. Još jedan od nedavnih primera njihovog potpunog rasula je kada su pokušali da organizuju skup uoči zasedanja Skupštine opštine Šabac, ali se njihovom pozivu odazvalo - troje ljudi.

Imajući sve ovo u vidu, nema nikakve sumnje da je podrška obojenoj revoluciji gotovo nepostojeća.

