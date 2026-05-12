Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je potvrda SAD da će učestvovati na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu važna i značajna vest za Srbiju i signal poštovanja i dobrih bilateralnih odnosa dve zemlje.

"To je veliki signal poštovanja i dobrih bilateralnih odnosa, ali i apsolutno prilika da se bilateralni odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije dodatno unaprede. Ali signal za sve ostale zemlje širom sveta koliko je Ekspo 2027 u Beogradu, odnosno u Srbiji važan. Ja verujem da će sada uslediti čitav niz zvaničnih potpisivanja ugovora o nastupu na Ekspu", rekla je Brnabićeva za Pink.

Naglasila je i da se trentuno završavaju pregovori sa CERN-om, jednom od vodećih svetskih naučnoistraživačkih laboratorija, da bude prisutan sa svojim štandom na Ekspo 2027.

"U ovom trenutku se završavaju pregovori sa CERN-om, da CERN prvi put u istoriji postojanja bude prisutan sa svojim štandom na Ekspu", dodala je ona.

Navela je i da veruje da će Ekspo 2027 u Beogradu, odnosno u Srbiji, biti najveći međunarodni događaj tokom sledeće godine na svetu.

"Apsolutno mislim da ćemo predstaviti Srbiju na najbolji mogući način i da će to ostati zapisano kao jedan od najboljih Ekspo izložbi ikada", dodala je ona.

Navela je i da dobar ugled Srbije potvrđuje i veliki broj učesnika koji će učestvovati na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu. Ona je istakla da ne bi bilo izložbe Ekspo 2027 u Beogradu da su blokaderi na vlasti, kao i da ne bi bilo ni posla za naše kompanije širom Srbije koje rade nešto za Ekspo.

"U Sevojnu sam posetila jednu domaću fabriku nameštaja, oni imaju jednu značajnu isporuku za Ekspo", dodala je Brnabićeva.

Da je vlast drugačija, kako kaže, Srbija ne bi mogla da se predstavi svetu na način kako se sada predstavlja, jer ne bi imala "kopču" sa drugim državama poput SAD, Nemačke, Italije ili Kine. Ona je rekla da su plan i program blokadera da ruše, a nikad nešto da grade i dodala da bi blokaderi, kako kažu, srušili i "Beograd na vodi".