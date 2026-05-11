Brzom i koordinisanom akcijom pripadnika Policijske stanice Surčin, sprečen je pokušaj krađe građevinskog materijala na gradilištu kompleksa Expo 2027. Policijski službenici su, sprovodeći pojačani operativni plan bezbednosti koji je uveden dolaskom novog načelnika, na delu zatekli osumnjičene prilikom utovara izolacije.

Patrola je kod hale 3 uočila parkirano teretno vozilo marke Folksvagen u kojem je već bilo spakovano 24 paketa kamene vune. Na licu mesta zatečen je M. T. (2002) iz Obrenovca, koji je priznao da je sa D. T. (1999) pakovao materijal koji nije u njihovom vlasništvu. Treći učesnik, R. Z., koji je pobegao po dolasku policije, naknadno se sam javio u prostorije policijske stanice.

Građevinski materijal vrednosti 50.000 dinara ukraden je od firme N. D., ali je zahvaljujući budnosti službenika odmah vraćen oštećenom vlasniku. Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policija je privremeno oduzela i kombi vozilo koje je korišćeno za izvršenje ovog krivičnog dela.

Ovaj slučaj predstavlja jasan primer nove bezbednosne politike beogradske policije. Dolaskom novog načelnika postavljen je jasan prioritet: nulta tolerancija za svaku vrstu kriminala, a naročito na lokacijama od nacionalnog značaja. Protiv svih učesnika podnete su krivične prijave za delo krađe, a policija najavljuje još intenzivnije kontrole kako bi se zaštitila imovina i osigurala bezbednost građana i privrednih subjekata.



