Nemački časopis Öko-Test sproveo je detaljno ispitivanje 30 maslinovih ulja označenih kao „ekstra devičansko” i došao do rezultata koji dovode u pitanje pouzdanost ove oznake kvaliteta. Analiza je pokazala da deo proizvoda na tržištu ne ispunjava osnovne standarde koji se očekuju od ove kategorije ulja.

Prema rezultatima testa, samo dva maslinova ulja su dobila najvišu ocenu „vrlo dobro”. Među njima su Rapunzel ekstra devičansko maslinovo ulje poreklom iz Italije, kao i bio ulje kompanije Aldi, koje se istaklo i zbog povoljne cene. Jedan od proizvoda koji je ocenjen kao „dobar” bio je K-Classic iz Kauflanda, uz napomenu da su pronađeni tragovi dva pesticida.

Sa druge strane, sedam testiranih ulja nije ispunilo kriterijume za „ekstra devičansko” i dobilo je ocenu „nedovoljan”. Zanimljivo je da je među njima bilo čak šest proizvoda koji su označeni kao organski. Kod ovih ulja primećeni su različiti problemi, uključujući užegao miris i ukus, kao i neprijatnu aromu koja se opisuje kao „blatnjav” ukus, nastao usled fermentacije maslina pre prerade.

Analiza je posebno izdvojila prisustvo pesticida i mineralnih ulja kao ključan problem. Tragovi pesticida pronađeni su u gotovo svim konvencionalnim uzorcima, ali i u pojedinim bio proizvodima. Najlošije ocenjen proizvod bio je Bellasan ulje iz Aldija, u kojem je detektovano čak šest različitih pesticida.

Među supstancama koje su izazvale zabrinutost nalaze se i fungicidi difenokonazol i tebukonazol, za koje se sumnja da mogu imati štetne posledice po zdravlje, uključujući potencijalni uticaj na reproduktivni sistem.

U svim testiranim uzorcima pronađeni su i tragovi mineralnih ulja, koja mogu dospeti u proizvod tokom proizvodnje ili transporta, a određene vrste ovih jedinjenja smatraju se potencijalno kancerogenim i štetnim za DNK.

Pored toga, kod pet bio ulja otkriven je dibutil-ftalat (DBP), hemikalija koja može delovati kao endokrini disruptor i negativno uticati na plodnost. Iako je njena upotreba u materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom u Evropskoj uniji danas zabranjena, može dospeti u ulje preko industrijske opreme poput cevi ili zaptivki.

Stručnjaci savetuju potrošačima da maslinovo ulje kupuju početkom godine, kada na tržište stižu sveže berbe, kao i da ga kod kuće čuvaju na tamnom i hladnom mestu, dobro zatvorenog, idealno ispod 15 °C, ali ne u frižideru, kako bi se sačuvala aroma i kvalitet, piše Dnevno.hr