Sveštenik Antiohijske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama gostovao je u podkastu Takera Karlsona i govorio o knjizi "Rat i Biblija" vladike Nikolaja Velimirovića.

On je knjigu nazvao neverovatnom i istakao da bi voleo da je preporuči.

- Napisao ju je jedan od najvećih svetaca 20. veka, čovek koji je preživeo i Prvi i Drugi svetski rat, zapravo je poslat u Dahau. Njegovo ime je Sveti Nikolaj Velimirović. Bio je srpski episkop, monah i neverovatan naučnik. Imao je dva doktorata, doktorat iz Oksforda, doktorat iz Berna. Propovedao je u Prvom svetskom ratu, a zatim ponovo između ratova na mirovnim konferencijama, a zatim i tokom Drugog svetskog rata. Propovedao je u svim katedralama Evrope i Amerike. Bio je veoma poznat, jedan od najpoznatijih živih sveštenika. Poslednjih 10 godina proveo je, nažalost, zbog stvaranja Jugoslavije posle Drugog svetskog rata i komunista, nije mogao da se vrati u svoju domovinu... Zato smo ga, kao što često činimo u Americi, dočekali ovde i on nas je voleo i proveo je poslednjih 10 godina u Pensilvaniji putujući po propovedima. Propovedao je u Harlemu. Propovedao je u katedrali Svetog Jovana u Njujorku. Propovedao je svuda po Americi. On je neverovatna osoba - poručio je sveštenik u podkastu Takera Karlsona.

Podsetio je na knjigu vladike Nikola "Rat i Biblija", za koju kaže da je smatra posebno odličnom. "ne samo zato što je neverovatan, neverovatno svet čovek i neverovatan naučnik, već je bio i osoba koja je preživela Prvi i Drugi svetski rat i koja je u stanju da govori".

- U osnovi je rekao da je 20. vek bio trijumf Satane na hrišćanskom Zapadu i da smo mi Isusa zamolili da ode našim ponašanjem, i da je on to i učinio. I mislim da je mnogo toga što možemo videti od kasnih 1950-ih manifestacija tog odlaska. Mislim da je u pravu. Nadam se da se ono što se sada dešava jeste da tražimo od Isusa da se vrati. Želim da se vrati. I želim da nam oprosti za ono što smo uradili. Hrišćani ubijaju hrišćane, Prvi i Drugi svetski rat. 20. vek je bio najveći pokolj ljudi u istoriji ljudske rase. I to su uglavnom činili hrišćani nad drugim hrišćanima. I mislim da je Gospod otišao. I mislim da je Sveti Nikolaj u pravu. I vratiće se jer voli sve ljude i pokušava da iskupi i spase svakog od nas. Pa, zamolimo ga da se vrati. Zamolimo ga da se vrati - zaključio je sveštenik.