Jedan od najuticajnijih glasova američke konzervativne scene, Taker Karlson, izazvao je pravi politički potres nakon što je javno priznao da se kaje zbog svoje dugogodišnje podrške Donaldu Trampu.

Novinar, koji je godinama bio među najglasnijim zagovornicima Trampove politike u medijima, sada tvrdi da su i on i milioni drugih pristalica doprineli situaciji u kojoj se Sjedinjene Američke Države danas nalaze.

Govoreći u svom autorskom programu „Šou Takera Karlsona“, Karlson nije krio razočaranje.

– Mi smo deo ovoga. Svi koji su ga podržavali, koji su pisali govore, koji su ga branili — svi smo učestvovali. Nije dovoljno samo reći da ste promenili mišljenje. Vi, ja i milioni ljudi snosimo deo odgovornosti za ono što se sada dešava – rekao je Karlson.

Njegove reči odjeknule su širom političke scene, posebno jer je upravo on godinama imao ključnu ulogu u mobilizaciji birača i oblikovanju javnog mnjenja među konzervativnim glasačima.

Karlson je otišao i korak dalje, uputivši javno izvinjenje.

– Veoma mi je žao što sam ljude doveo u zabludu – poručio je, dodajući da će osećaj krivice nositi još dugo.

Posebno je naglasio da je razočaran potezima aktuelne administracije, a kao ključni razlog naveo je početak rata u Iranu, kojem se otvoreno protivi.

Ova izjava predstavlja jedan od najvećih medijskih potresa u američkim konzervativnim krugovima od početka Trampovog drugog mandata.

S obzirom na Karlsonov dugogodišnji uticaj i poziciju u medijima, njegovo distanciranje od Trampa moglo bi imati ozbiljne posledice po političku dinamiku u Sjedinjenim Državama.