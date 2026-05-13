Donald Tramp je uputio oštre kritike novinarima na travnjaku Bele kuće pre nego što je otišao na svoj monumentalni samit u Kini.

Dok se predsednik hvalio veličinom svoje nove balske dvorane, jedna novinarka ga je pitala koliko će to koštati američke poreske obveznike.

„Udvostručio sam je, ti glupa osobo!“, odbrusio je Tramp. „Nisi pametna osoba!“

Pre predsednikovog šokantnog izliva besa, druga novinarka je pitala Trampa da li njegove „politike ne funkcionišu“ nakon što je izveštaj otkrio da je inflacija na najvišem nivou u poslednje tri godine.

„Moje politike neverovatno funkcionišu“, uzvratio je Tramp. „Ako se vratite neposredno pre rata, u poslednja tri meseca inflacija je bila 1,7 odsto.“

„Sada smo imali izbor, pustimo ove ludake da imaju nuklearno oružje, ako želite to da uradite, onda ste glupa osoba, a slučajno jeste. Vrlo dobro vas poznajem.“

Zavod za statistiku rada saopštio je u utorak da su potrošačke cene porasle za 3,8 odsto u aprilu u odnosu na isti period prošle godine, što je najveći godišnji skok od maja 2023. godine.

Rastući troškovi energije zbog rata sa Iranom uzrokuju otprilike 40 odsto nedavnog rasta.

