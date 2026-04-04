Vjosa Osmani danas je i zvanično predala dužnost predsednice institucija u Prištini predsednici parlamenta Aljbuljeni Hadžiju, koja će ubuduće obavljati funkciju vršioca dužnosti predsednika sve do izbora novog šefa tih institucija.

Primopredaja je obavljena u zgradi predsedništva, gde je Osmani simbolično predala Hadžiju i Ustav tzv. Kosova.

- To neće biti lak zadatak. I ja sam pokušala i jedno i drugo u 2021. godini, i kao predsednica Skupštine i kao vršilac dužnosti predsednika. Biti šef države i voditi spoljnu politiku zemlje i njenu vojsku je velika obaveza. Želim vam puno uspeha i zdravlja u narednom periodu - poručila je Osmani.

Do ove promene došlo je zato što skupština u Prištini nije izabrala novog predsednika pre isteka mandata Osmani, pa je, u skladu sa procedurama, funkciju privremeno preuzela Hadžiju.

Kao vršilac dužnosti predsednika, Hadžiju će obavljati gotovo sve nadležnosti koje inače pripadaju predsedniku, ali je važno naglasiti da ova funkcija ne može trajati duže od šest meseci.

Prema odluci prištinskog ustavnog suda od 25. marta, poslanici imaju rok do 28. aprila da izaberu novog predsednika. Ukoliko se to ne dogodi u predviđenom roku, skupština će biti automatski raspuštena, a novi izbori biće raspisani u roku od 45 dana.