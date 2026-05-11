Sedmogodišnji dečak iz Kikinde koji je povređen juče u tom mestu kada ga je udario džip dok je čekao da pređe put, nalazi se u veoma teškom stanju i život mu je ugrožen, nezvanično se saznaje.

Dečak je nakon nesreće smešten u kikindsku bolnicu ali je zbog težine povreda hitno transportovan u Novi Sad u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

Izvor "Blica" iz te zdravstvene ustanove kaže da je pregaženi dečak iz Kikinde zadobio je teške politraumatske povrede i da je životno ugrožen.

- Stanje dečaka je jako teško. Povrede koje je zadobio su životno ugrožavajuće, zadobio je kontuziju mnogih unutrašnjih organa i ima unutrašnja krvarenja. Nalazi se pod budnim okom lekara, vrše se sve vrste dijagnostike kako bi se sanirale povrede. Prvih 24 do 48 sati su ključni za ovako teške povrede i lekari daju sve od sebe da spasu dečaka - priča izvor "Blica" iz novosadske Dečije bolnice.

Podsetimo, sedmogodišnjaka je juče oko 18.30 časova u Albertovoj ulici u Kikindi dok je čekao da pređe put van pešačkog prelaza pokosio džip marke BMW kojim je, kako nezvanično saznajemo, upravljala mlađa ženska osoba.

U kikindskoj policiji navode da je o ovom incidentu obavešteno Osnovno javno tužilaštvo koje će pokrenuti dalje korake kako bi rasvetlilo ovaj slučaj.

