Gledam sinoć na N1 gost Miloš Jovanović, i drvlje i kamenje je osuo po blokaderima, započinje analitičar Uroš Piper.

- Te oni nemaju program, te sa njima ne bismo znali da li bi ili ne bi uveli sankcije Ruskoj Federaciji, te ne možemo da znamo kakav je njihov stav o Evropskoj uniji, iako očigledno da naginju ka tamo. Te nemaju stav o Srebrnici, te nemaju stav o Kosovu, i tako dalje, i tako dalje. Pre toga Ponoš iz drugog ugla isto to pričao o blokaderima, kažu: "Oni se ne izjašnjavaju o tome da li su za Evropsku uniju, mi znamo da jesmo," i tako dalje. I pomislim, pa ovo ste sve mogli da govorite i poslednjih 18 meseci, a ćutali ste. Niste smeli reč da kažete Đokiću i blokaderima, reč. I zbog toga ćete nestati sa političke scene - ističe on.

- I običnog čoveka treba manje da bude briga što će oni da nestanu sa političke scene, to je manji problem. Ali razmišljamo o jednom većem problemu. Zamislite da takvi ljudi, koji se toliko plaše, oni su se plašili plenumaša, 25 plenumaša na Pravnom ili 32 na ETF-u, od hiljade i hiljade studenata. Zamislite da su takvi ljudi dobili mogućnost da vode državu. Zamislite kako je danas voditi, u današnjim okolnostima svetskim, koliko je teško voditi državu, koliko pritisci dolaze sa raznoraznih strana, pa Vučić i vlast uspevaju nekako mali brod da vode između svih tih svetskih sila. E sad, zamislite vi da su Miloš Jovanović i Ponoš, na primer, dobili priliku, ne daj Bože, a neće nikad dobiti, da vode državu. Pa oni bi popustili, bukvalno posle 24 sata, bilo ko da im se obrati, sa bilo koje strane, da li je to istok ili je zapad, oni bi popustili.

- Jer su to pokazali šta su sami sebi uradili politički vezano za blokadere. Ali ima neke pravde, svakom se na kraju u stvari politički desi ono što je i zaslužio i ono kakva jeste ličnost. Oni su slabe ličnosti kao ljudi, slabe ličnosti kao političari, i zato su završili svoju političku karijeru, nijedna od tih opcija najverovatnije neće preći cenzus, a u parlamentu će ih kao opozicija zameniti blokaderi. I tu ima isto neke pravde - zaključuje Piper.