Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upravo se oglasio na društvenoj mreži Instagram gde je građanima saopštio šta da rade ukoliko na ulici vide nasilnike.

-Molim sve ljude koji vole Srbiju, molim naše simpatizere, kada vidite nasilnike na ulici, sklonite se od budala. Pametniji popušta - poručio je predsednik Vučić.

"Ne želim da budem iko u zemlji gde su ''jahanje i šutiranje nekog'' nečija politika budućnosti"

Nedavno je predsednik izrazio jasan stav po pitanju nasilja koje je gotovo svakodnevno sa blokaderske strane.

-Od monstruoznih stvari su napravili normalnost, ali sa tim se nikad neću pomiriti. Ne želim da budem iko u zemlji u kojoj neko misli da je jahanje i šutiranje nekog nečija politika budućnosti. Mi moramo naš brod da usidrimo u mirnu luku.