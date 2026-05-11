Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas odbacila je danas predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da bivši nemački kancelar Gerhard Šreder predstavlja Evropu u budućim pregovorima sa Moskvom o evropskim bezbednosnim aranžmanima.

"Ukoliko Rusiji damo pravo da imenuje pregovarača u naše ime, znate, to ne bi bilo veoma mudro", rekla je Kalas novinarima u Briselu, prenosi Rojters.

Navela je da bi, s obzirom na to da je Šreder lobirao za ruske državne kompanije, "sedeo na obe strane stola".

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da, ukoliko dođe do pregovora EU i Rusije, Šreder bi bio njegov preferirani posrednik.

Jedan nemački zvaničnik ocenio je da ponuda nije kredibilna jer Rusija nije promenila nijedan od svojih uslova, dodajući da bi prvi test bio da li je Moskva spremna da produži trodnevni prekid vatre, prenosi Rojters.