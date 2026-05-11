Ovoga puta okidač za napade blokadera je poziv države studentima da volontiraju na najvećem međunarodnom događaju koji će Srbija organizovati u svojoj istoriji, a koji bi za 20.000 mladih mogao da bude dragoceno iskustvo, prilika za usavršavanje i povezivanje sa svetom, ali i posao koji će im, kroz dobijanje ESPB bodova, doneti konkretnu korist u studiranju.

Lažne teze

Međutim, umesto da se mladima otvore vrata novih znanja i kontakata, blokaderski krugovi ponovo pokušavaju da preko njihovih leđa vode politički obračun sa državom i aktuelnom vlašću, ocenjuju sagovornici Kurira. Kako objašnjavaju, svaki napad na Ekspo danas je mnogo više od kritike jednog projekta i pre svega je pokušaj udara na politiku koja Srbiju pozicionira kao zemlju stabilnosti, razvoja i prosperiteta.

Novi udar na Ekspo serviran je u blokaderskim medijima kroz lažnu i opasnu konstrukciju koja je u subotu u vidu udarnog naslova objavljena na naslovnoj strani Danasa: "Prebijali studente sad ih zovu da rade džabe".

Politički aktivisti se predstavljali kao studenti

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurira da se blokaderi i njihovi mediji uvek obrušavaju na sve što donosi boljitak za zemlju i njene građane, pa je tako i Ekspo redovno na njihovoj meti.

"Oni svaki put izokrenu stvari i lažnim tezama potkopavaju istinu. Pre svega nije bilo prebijanja, čak je policija ispod minimuma svojih ovlašćenja štitila red i zakon. Nisu studenti dolazili u poziciju da napadaju državu i ruše vlast, već su to bili politički aktivisti koji su se lažno krili iza studenata. Kao što su pokušavali da ruše univerzitet, tako sad preko napada na Ekspo hoće da destabilizuju državu. Nisu nimalo slučajno gađali Ekspo, jer to će da bude za Srbiju jedna snažna ekonomska injekcija za budući razvoj infrastrukture, rastom zaposlenih i privlačenjem kapitala. Dakle, miniraju Ekspo baš kao što su minirali Generalštab i svaki kapitalni projekat koji Srbiji donosi boljitak. Nažalost, na blokaderskoj strani nemamo plan, ideju niti politički cilj, već se sve svodi na to da se ruši i nanese šteta Srbiji i njenim građani i zato ide ova nova kampanja da se bojkotuje Ekspo," objašnjava Petričković.

Govoreći o planu volontiranja, on naglašava da je ta ideja odlična, jer mladi dobijaju mogućnost da dobiji ESPB bodove koji će im ući u opšti skor studiranja. Ideja da se tako nešto bojkotuje je besmislena i apsurdna. Jedino gde može da prođe je među tim lažnim studentima sa političkim apetitima, koji i neće da studiraju. Ali ogroman deo onih koji žele da studiraju i kojima će značiti ti bodovi sa volontiranja sigurno neće raditi u korist svoje štete. Na kraju, ko god ima malo rodoljublja i svesti da je to bitno za državu Srbiju, neće da nasedne na ovu propagandu blokadera - zaključuje Petričković.

Politika zastoja

Politički analitičar Dejan Lisica kaže da je ovo još jedan primer kako dežurni kočničari napretka koriste svaku priliku za opstrukciju i širenje defetizma.

"Najnoviji udar na projekat Ekspo 2027 stiže u vidu orkestrirane kampanje protiv poziva države studentima da volontiraju na ovoj svetskoj izložbi, a perjanica tog napada ponovo je list Danas. Naslovna strana sa koje vrišti poruka "Prebijali studente, sad ih zovu da rade džabe" predstavlja vrhunac licemerja i još jedan jalov pokušaj da se kroz rušenje ugleda jednog državnog projekta dođe do jedinog pravog cilja, a to je rušenja vlasti po svaku cenu! Konstrukcija kojom se pokušava ocrniti poziv na volontiranje je klasičan primer zlonamerne zamene teza. Svaka velika svetska manifestacija, od Olimpijskih igara do prethodnih Ekspo izložbi u Milanu ili Dubaiju, počva na energiji i snazi mladih volontera. To nije nikakvo iskorišćvanje, već neprocenjivo iskustvo u organizaciji globalnih događaja, prilika za profesionalno umrežavanje i referenca koja studentima otvara vrata najprestižnijih svetskih kompanija," navodi Lisica.

On smatra da tvrditi da država "zove one koje tuče" nije samo jeftin populizam, već direktna uvreda za inteligenciju mladih ljudi koji vrlo dobro znaju da razlikuju dnevnu politiku od istorijske prilike za lični i profesionalni razvoj.

"Činjenica da se ovakvi tekstovi pojavljuju u medijima koji su se odavno pozicionirali kao glasnogovornici antisrpske agende zapravo nikoga ne iznenađuje. Za tu kastu, svaki uspeh Srbije, svaki izgrađeni kilometar puta ili nova zgrada predstavljaju lični poraz njihove politike zastoja. Ovo nije borba za prava studenata, već očajnički pokušaj da se spreči da Srbija 2027. godine izgleda moderno, jako i pobednički. Napadi na Ekspo su zapravo napadi na ekonomski rast, novu infrastrukturu i međunarodni ugled zemlje koji će biti na vrhuncu tokom trajanja izložbe. Dometi ove kampanje su, na sreću, ograničeni na uzak krug profesionalnih kritičara kojima je "što gore za državu, to bolje za nas" glavna krilatica. Srećom, većina građana prepoznaje da je Ekspo projekat koji prevazilazi političke podele. To je nacionalni poduhvat koji pripada budućnosti ove zemlje, a ne onima koji bi tu budućnost najradije zakopali u blato sopstvenih frustracija. Najavljeni udari blokadera su samo još jedan pucanj u prazno, jer Srbija se neće zaustaviti, a Ekspo će biti simbol pobede koju nikakva antisrpska mašinerija ne može da spreči," zaključuje Lisica.