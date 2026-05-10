Francuska je donela zakon kojim se olakšava restitucija dobara opljačkanih tokom perioda kolonizacije, što su afričke zemlje godinama tražile, a Kina pozdravila.

Ovaj zakon, koji je u subotu potpisao francuski predsednik Emanuel Makron, omogućava francuskoj vladi da dekretom formalno otuđi neko delo iz javnog vlasništva, bez potrebe da se donosi poseban zakonski akt za svaki pojedinačni slučaj.

U zakonu se, međutim, precizira da ako „određeno kulturno dobro pripada javnom pravnom licu koje nije država, njegovo uklanjanje iz javnog vlasništva može se proglasiti tek nakon odobrenja tog pravnog lica“.

Zakon se odnosi samo na dela koja je Francuska stekla u periodu između 20. novembra 1815. i 23. aprila 1972. godine, datuma koji označavaju početak Drugog francuskog carstva i stupanje na snagu Konvencije Uneska o prenošenju kulturne imovine.

Tekst zakona, koji je francuski parlament odobrio u četvrtak, pozdravila je i Kina, koja je saopštila da mu pridaje veliki značaj i da želi jačanje svoje saradnje sa francuskom stranom o tom pitanju.

Veliki broj predmeta je francusko-britanska vojska opljačkala 1860. godine iz nekadašnje Letnje palate u Pekingu.

Zahtevi za restituciju dobara koja je Francuska opljačkala, posebno u Africi, dugogodišnji su i brojni. Međutim, često su bili osujećeni principom neotuđivosti francuskih javnih kolekcija, koji je zahtevao posebne zakone za svaki pojedinačni slučaj, u pretrpanoj parlamentarnoj agendi.