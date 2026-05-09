Umesto besa i mržnje prema ljubavnici, osetila je - empatiju.

Svoju ispovest anonimno je podelila na Reditu, gde je objasnila da je za aferu saznala pre osam meseci, kada je njenom mužu stigla poruka sa jednostavnom, ali bolnom sadržinom: "Volim te".

Nakon toga odlučila je da sinhronizuje njegove poruke preko zajedničkog iClouda i od tada potajno prati komunikaciju između njega i druge žene.

Ljubavnica nije znala da je muškarac oženjen

Kako tvrdi, ono što celu situaciju čini još težom jeste činjenica da ljubavnica nema pojma da je njen partner zapravo oženjen.

Muškarac joj je navodno rekao da je razveden i da prolazi kroz težak period razvoda, potpuno skrivajući postojanje supruge.

Deluje kao iskrena i pažljiva osoba. Piše mu nežne poruke, pravi čestitke za starije ljude u domovima i pokušava da mu pomogne kada je pod stresom - napisala je žena.

Upravo zbog toga, kaže, sve joj pada mnogo teže.

"Ona zaslužuje istinu"

Za razliku od mnogih koji bi u sličnoj situaciji okrivili ljubavnicu, ova žena smatra da je i druga strana zapravo žrtva prevare.

Zaslužuje mnogo bolje. On ne zaslužuje takvu osobu u svom životu - priznala je.

Iako je svesna da je njen brak praktično završen i da razvod više ne može da izbegne, još nije skupila snagu da se suoči sa mužem.

Istovremeno, muči je pitanje da li bi upravo ona trebalo da otkrije istinu drugoj ženi.

Ne želim da budem osoba koja će joj slomiti srce, ali želim da zna da nije kriva - napisala je.

Ispovest izazvala lavinu komentara

Njena objava izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama. Dok su jedni hvalili njenu smirenost i empatiju, drugi su joj savetovali da najpre prikupi dokaze o braku i prevari, kako muž ne bi mogao da negira istinu.

Mnogi smatraju da druga žena ima pravo da zna sa kim je zapravo bila u vezi.

Za sada, odluka još nije doneta, ali jedno je sigurno - žena kaže da više ne želi da ćuti dok drugi ispaštaju zbog tuđih laži.