Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na pisanje pojedinih hrvatskih medija koji su tvrdili da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao nastup muzičara Darka Rundeka u centru Beograda. Brnabićeva je poručila da se radi o otvorenom širenju propagande i pokušaju obmanjivanja javnosti zarad podrške blokaderskim protestima u Srbiji.

Povod za njenu reakciju bio je naslov hrvatskog portala Index.hr, u kojem se tvrdilo da je Vučić govorio o koncertu Darka Rundeka i „skupu blokatora“ u centru Beograda.

Ana Brnabić je na društvenoj mreži X poručila da predsednik Srbije uopšte nije pominjao Rundeka, već da je govorio o zvaničnoj ceremoniji obeležavanja Dana Evrope u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu.

– Prestanite da lažete, obmanjujete i širite propagandu u cilju podrške blokaderima u Srbiji. Apsolutno je jasno koga Hrvatska podržava, te je nepotrebno baš ovako otvoreno lagati – napisala je Brnabićeva.

Dodala je da se Aleksandar Vučić „veoma precizno izražava“ i da „bez uvijanja govori šta misli“, navodeći da bi predsednik Srbije direktno pomenuo Rundeka da je to zaista želeo.

Brnabić: “Za vas studenti pobeđuju, za nas Srbija”

Predsednica parlamenta ocenila je da hrvatski mediji pokušavaju da kroz svoje izveštavanje daju političku podršku protestima i blokadama u Srbiji.

– Razumemo svi sve – za vas „studenti pobeđuju“, za nas „Srbija pobeđuje“, samo prekinite sa lažima – poručila je Ana Brnabić.

Njena objava izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, gde su se ubrzo pojavile brojne reakcije i komentari o odnosu regionalnih medija prema političkim dešavanjima u Srbiji.

Pojedini korisnici podržali su stav Brnabićeve i ocenili da deo medija iz regiona već duže vreme otvoreno favorizuje opozicione proteste i blokade, dok su drugi branili pravo medija da interpretiraju političke izjave.

Hrvatski mediji ponovo u centru političke rasprave

Ovo nije prvi put da izveštavanje hrvatskih medija o protestima i političkim tenzijama u Srbiji izaziva burne reakcije domaćih zvaničnika.

Poslednjih meseci vlast u Beogradu više puta je optuživala pojedine regionalne medije da pokušavaju da utiču na političku situaciju u Srbiji kroz, kako tvrde, jednostrano i tendenciozno izveštavanje.

Sa druge strane, opozicioni krugovi često navode da vlast preterano reaguje na kritike koje dolaze iz inostranstva i regiona.

U konkretnom slučaju, spor je nastao oko Vučićeve izjave o „najvećem skupu blokadera još od Slavije“, koju su pojedini hrvatski mediji povezali sa koncertom Darka Rundeka u centru Beograda.

Ana Brnabić insistira da je predsednik Srbije govorio isključivo o zvaničnoj ceremoniji povodom Dana Evrope, a ne o muzičkom događaju ili nastupu hrvatskog muzičara.

Prema objavi Ane Brnabić na mreži X i pisanju hrvatskog portala Index.hr, polemika oko Vučićeve izjave izazvala je novu političku raspravu između domaćih zvaničnika i regionalnih medija.