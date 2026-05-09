"Neka je večan srpski narod", stoji u objavi.

"Srbi ponosni, pravdoljubivi i prkosni, morali su da plate preskupu cenu svog slobodarskog, državotvornog impulsa. Srbija, srpski narod, ma gde da je živeo, jasno je rekao "ne" fašizmu 40-ih godina prošlog veka. I svakom budućem Hitleru naša prestonica prva će reći "ne". Za nas je 9. maj Dan pobede, dan simbol, dan nade, i dan trijumfa dobra nad zlom. Pobeda života nad smrću, pobeda žrtve nad dželatom. Živela Srbija, neka je večan srpski narod!", stoji u video poruci predsednika Vučića.

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je da Srbija trenutno najmanje problema ima sa finansijskim baferima, ali da je neophodno da se država pripremi za teško vreme koje predstoji zbog globalnih okolnosti, da povećamo produktivnost rada i da radimo više.

Ukazao je da je cena nafte sa 72 dolara za barel u februaru skočila na više od 100 dolara.

"Pogledajte, pre izbijanja sukoba, 72 dolara smo imali cenu 27. februara i posle toga je krenuo sukob. Pogledajte kako to ponekad malo padne kad prestanu da daju neodgovorne izjave razni političari, ali se onda opet vrati. Drži se na stabilno visokom nivou od preko 100 dolara po barelu. Na preko 125 dolara prosečno po barelu imali bismo ponovo glad u svetu", rekao je Vučić nakon potpisivanja ugovora o projektovanju i izgradnji brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe".

On je naveo da je juče imao video razgovore sa svetskim i evropskim liderima koji su, kako je rekao, veoma zabrinuti jer se polako smanjuju rezerve gasa i nafte. "Polako se smanjuju finansijski baferi svuda", ukazao je predsednik Srbije.

