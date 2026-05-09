

Srbija je napravila istorijski iskorak ka budućnosti! Zvanično je potvrđen početak realizacije jednog od najvećih, najskupljih i najvažnijih infrastrukturnih poduhvata u savremenoj istoriji države - izgradnje brze saobraćajnice „Vožd Karađorđe“, megaprojekta koji će zauvek promeniti mapu centralne Srbije i način na koji se povezuju njeni gradovi, privreda i ljudi.

Ovaj koridor, koji mnogi već nazivaju žilom kucavicom centralne Srbije, ne predstavlja samo ogroman inženjerski poduhvat, već strateški pravac osmišljen da trajno poveže srce Šumadije sa istokom zemlje i ključnim međunarodnim koridorima E-75 i E-763.

Svečanom potpisivanju dokumenata prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dok su ugovore ozvaničili ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor „Koridora Srbije“ Aleksandar Antić i direktor ogranka „Šandong Srbija“ Čang Sjusijen. Kako je predsednik Vučić istakao, vrednost ovog impresivnog megaprojekta iznosi 1,3 milijarde evra.

Mašine izlaze na teren

Kada bude u potpunosti završen, koridor „Vožd Karađorđe“ prostiraće se na ukupnoj dužini od 242 kilometra, spajajući gotovo pola Srbije. Prva faza, za koju su ugovori potpisani i za koju mašine izlaze na teren ovog proleća, obuhvata izuzetno zahtevnu deonicu dužine 82,7 kilometara.

Prema detaljnim podacima Javnog preduzeća „Koridori Srbije“, celokupan projekat obuhvatiće teritorije brojnih opština i gradova, među koje spadaju Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.

Prva faza obuhvata dve ključne celine

Lazarevački pravac: Trasa koja se proteže od Čibutkovice i Progoreoca, preko istorijskog Orašca, pa sve do Aranđelovca.

Mladenovački pravac: Povezivanje od petlje Mali Požarevac, preko Mladenovca, do Aranđelovca.

Predsednik Vučić je detaljno pojasnio širu putanju i njene benefite za umrežavanje gradova:

- Idemo na Viševac, pa na Raču i Markovac i izlazimo na petlju Markovac-Svilajnac. Sad kad čovek iz Aranđelovca bude želeo, može da ide ovim putem za Beograd, može da ide za Niš.

Nova trasa biće opremljena najmodernijim građevinskim objektima, projektovanim da izdrže visoku frekvenciju vozila uz maksimalnu bezbednost. To uključuje masivne mostove preko velikih vodotokova, bezbedne nadvožnjake preko postojećih železničkih pruga, kao i savremene denivelisane raskrsnice koje će garantovati visoku propusnu moć saobraćaja. Planirano je da radovi na ovom pravcu, iz pravca Lazarevca, budu u potpunosti okončani najkasnije do 2030. godine.

Ekonomija i turizam Šumadije

Izgradnja brze saobraćajnice „Vožd Karađorđe“ nosi višestruke benefite. Pored drastičnog smanjenja saobraćajnih gužvi i posledičnog poboljšanja kvaliteta vazduha u urbanim sredinama, ovaj put stvara preduslove za dolazak velikih investitora u do sada saobraćajno izolovane delove Šumadije i Pomoravlja.

Najdirektniji benefit osetiće građani. Izgradnjom direktne veze od Malog Požarevca do Mladenovca, putovanje od ovog gradića do Beograda trajaće svega 30 minuta. Predsednik je posebno naglasio integraciju ovog regiona:

- Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac spojiti ne samo s Aranđelovcem, već u potpunosti i s Beogradom, ali će i Mladenovac i Sopot i Lazarevac, ali i Topola i Rača i Kragujevac, na kraju krajeva, sva mesta u našoj Šumadiji, Rudnik, biti neuporedivo bolje povezani s Beogradom nego što su bili do sada.

Pored industrijskog razvoja i povećanja zaposlenosti, jedan od najvažnijih aspekata ovog projekta je valorizacija turističkog potencijala centralne Srbije. Nova saobraćajnica će otvoriti vrata za razvoj lokalnog turizma, ugostiteljstva i specifičnih privrednih grana.



Vrhunac infrastrukturnog razvoja Srbije

Realizacija „Vožda Karađorđa“ dolazi u trenutku kada Srbija beleži vrhunac najintenzivnijeg ciklusa infrastrukturnog razvoja u svojoj istoriji. Iza ovog uspeha stoji više od decenije kontinuiteta i stotine kilometara novih, modernih puteva. Samo u decembru 2024. godine, država je pustila u saobraćaj neverovatnih 156 kilometara novih auto-puteva. Potpisivanje ovog ugovora jasan je pokazatelj da razvoj strateške infrastrukture ostaje apsolutni prioritet države. Ovaj koridor nije samo asfalt, on je pokretač privredne stabilnosti, ravnomernog regionalnog razvoja i garant znatno višeg životnog standarda za generacije koje dolaze.



Vučić: Povezaćemo jug Beograda,

sever Šumadije i Pomoravlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izgradnjom brze saobraćajnice „Vožd Karađorđe" biti povezani jug Beograda, sever Šumadije i Pomoravlje.

Vučić je, nakon potpisivanja dokumenata o projektovanju i izgradnji brze saobraćajnice „Vožd Karađorđe“ s kineskom kompanijom „Šandong“, rekao da će tokom prve faze radova biti izgrađena 83 kilometra, dok će u drugoj fazi, koja će biti završena do 2035. godine, biti izgrađeno još 42 kilometra saobraćajnice.

- Od predsednika Sija sam mnogo toga naučio, učim i dalje. Prilikom govora na otvaranju prvog foruma „Pojas i put“, on je primetio da su pre više od 2. 000 godina naši preci, prelazeći ogromne stepe i pustinje, otvorili transkontinentalni prolaz. Danas mi ponovo gradimo te puteve, ali od čelika i betona, kako bismo osigurali da geografska udaljenost više ne bude prepreka za prijateljstvo i razvoj. Danas povezujemo dobre ljude Srbije, povezujemo ljude koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije, ali i u Pomoravlju - istakao je predsednik Srbije.