Vučić je, nakon potpisivanja dokumenata o projektovanju i izgradnji brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" sa kineskom kompanijom "Šandong", podsetio je da je ugovor vredan 1,3 milijarde evra.

Predsednik je naveo da će do 2035. godine biti izgrađeno ukupno 125 km od petlje Belosavci. Od Aranđelovca preko Rače do Markovca, do izlaska na Koridor 10 (autoput E-75, Beograd-Niš auto-put).

Prema podacima Koridora Srbije projekat izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.

Faze radova:

Prva faza - biće izgrađena 83 kilometra saobraćajnice

Druga faza - do 2035 godine, biće izgrađeno još 42 kilometra saobraćajnice

Više od 1.000 kilometara novih autoputeva i saobraćajnica

Izgrađeno do 2012: 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica

Izgrađeno u poslednjih 12 godina:

- izgrađeno preko 622 km novih auto-puteva i brzih saobraćajnica

-u izgradnji još 380

- gotovo dvostruko više nego od 1945. do 2012. godine

Šta će povezati "Vožd Karađorđe"?

"Vožd Karađorđe" će povezati:

- Mali Požarevac sa Mladenovcem

- Mladenovac sa Orašcem i

-Orašac sa Aranđelovcem i petlje Belosavci

S druge strane:

- od Čibutkovice preko Brajkovca,

- zatim preko Progoreoca,

- opet do Aranđelovca i opet do petlje Belosavci.

Radovi počinju u julu, put gotov za tri godine

Vučić je najavio da će put Beograd - Mladenovac - Aranđelovac biti gotov za tri godine i da će radovi početi već u julu.

"Beograd, Mali Požarevac, Mladenovac, Orašac, Aranđelovac gotovo do 2029. godine, za 3 godine Bukulja, Kosmaj, na dohvat ruke. Jedan od najlepših delova Srbije. Čestitam ljudima iz svih ovih krajeva, ponosan na Srbiju koja radi i gradi", rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je najavio da će oko Vidovdana, kada bude otvaranje puta Čačak-Kraljevo, biti potpisan još jedan veliki ugovor, za koji neće biti predfinansiranja.

