Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je potpisivanje Memoranduma o saradnji na osnivanju Univerziteta „Sveti Sava“ između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve ogroman korak napred u načinu, modelu, ali i pristupu obrazovanju budućih generacija. Vučić je u Patrijaršiji u Beogradu, gde je Memorandum potpisan, istakao da narod bez obrazovanja nema budućnosti i da naša prosveta nikada nije bila odvojena od vere.

Naveo je takođe da će država pružiti svaku pomoć i podršku Univerzitetu „Sveti Sava“ i ukazao da će na tom univerzitetu deca imati priliku da stiču izuzetno znanje i da baštine patriotizam i ljubav prema otadžbini.

- Vaši ciljevi su veliki, snovi uzvišeni. Kao država, pomoći ćemo da te snove ostvarite, a znam da time činimo najbolje za našu decu i za našu budućnost, jer će moći da steknu izuzetno obrazovanje, jer će moći da baštine patriotizam, ljubav prema svojoj otadžbini, kao jednu od najviših vrednosti - rekao je predsednik.

Govoreći o srpskom obrazovanju, Vučić je naveo da je Srbija u poslednjih godinu i po dana prošla kroz pravu golgotu.

- Pokušali su spolja i iznutra da nam unište sve temeljne vrednosti, da razore i našu veru, i našu veru u budućnost, i naše znanje i naš rad, i sve ono na čemu smo baštinili i saradnju, ali i uverenje da možemo da budemo bolji i uspešniji. Zato je danas potpisivanje ovog Memoranduma od ključnog značaja - ukazao je Vučić.

Istakao je da, zahvaljujući crkvenim školama, srpski narod nije izgubio sebe u trenucima kada je gubio svoju državu, i dodao da Crkva ne može bez podrške države, a da je država slaba i nikada dovoljno korisna svome rodu bez podrške Crkve.

- Ovaj univerzitet „Sveti Sava“ biće mesto gde će se teološko obrazovanje budućih sveštenika odvijati rame uz rame sa studijama medicine, prava, prirodnih, tehničkih nauka, umetnosti. Kao što stoji u Memorandumu, svaki poziv utemeljen na trajnim vrednostima istine, vrline, znanja i uzajamnog poštovanja doprinosi izgradnji pravednog i odgovornog društva - rekao je Vučić.

Isitčući da narod bez obrazovanja nema budućnosti, predsednik je naveo da je zato svaki manastir osnivao školu.

- Hilandar, Studenica, Žiča su akademije svoga vremena. U njima se učilo bogoslovlje, ali i pravo, i medicina, i umetnost, i diplomatija. Monaška ćelija i učionica bile su isti prostor, jer je znanje smatrano molitvom uma. Obrazovanje nije privilegija, već dužnost - naglasio je Vučić.

Osvrćući se na nedavnu izjavu patrijarha Porfirija da obrazovanje srpskog naroda nosi pečat Svetog Save i da je znanje bez dobrote nepotpuno, a uspeh bez ljubavi prazan, Vučić je istakao da je srpski narod kroz vekove znao tu tajnu.

- Naša prosveta nikada nije bila odvojena od vere i kada bih pokušao da pobrojim sve ono u čemu je Sveti Sava bio prvi, ne bih mogao a da ne oduzmem previše vremena. Recimo samo da je autokefalnost njegovo životno delo, pa smo već rekli koliko je veliki, da je samo Hilandar za sobom ostavio, mnogo je ostavio, a gde su Manasija, Žiča? - rekao je predsednik Srbije. On je naglasio i da je Sveti Sava bio prvi književnik, prvi zakonodavac, prvi učitelj i prvi značajni diplomata.

- Na temeljima njegovog dela mi danas zidamo ovu kuću znanja, duhovno utemeljenu, a novu i modernu - rekao je Vučić.

Memorandum su potpisali patrijarh srpski Porfirije i premijer Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut.





Porfirije: Ovo je nastavak prosvetnog

puta SPC i srpske države

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je da se osnivanjem Univerziteta „Sveti Sava“ nastavlja dubok i istorijski utemeljen prosvetni put Srpske pravoslavne crkve (SPC), srpskog naroda i srpske države.

- Crkveni univerziteti i visokoškolske ustanove koje osnivaju ili podržavaju hrišćanske crkve nisu nikakva novost u evropskom, svetskom obrazovnom prostoru. Naprotiv, oni predstavljaju jedan od njegovih najstarijih i najznačajnijih oblika - rekao je Porfirije.

Patrijarh je ukazao da su mnogi od najuglednijih univerziteta u Evropi nastali upravo u okrilju crkve ili uz njenu neposrednu podršku i istakao da brojne rimokatoličke visokoškolske ustanove i danas deluju širom sveta kao priznati centri obrazovanja, nauke i kulture.

- Od Papsko-gregorijanskog univerziteta u Rimu i Katoličkog univerziteta u Levenu do univerziteta Notr Dam u Sjedinjenim Američkim Državama, ovaj model obrazovanja pokazuje dug istorijski kontinuitet i punu savremenu relevantnost - rekao je Porfirije.

