Tim povodom, predsednik se oglasio putem zvaničnog instagram naloga:

"Sveti Sava je bio prvi zakonodavac, književnik, učitelj i prvi značajni diplomata. Na temeljima njegovog dela, mi danas zidamo ovu kuću znanja, duhovno utemelјenu, a novu i modernu.



Sveti Sava je znao ono što i danas važi: da narod bez obrazovanja nema budućnosti. Obrazovanje nije privilegija već dužnost. Nauka i vera zajedno su postavlјale temelјe moderne srpske državnosti.



Naš Univerzitet Sveti Sava biće mesto gde će se teološko obrazovanje budućih sveštenika odvijati rame uz rame sa studijama medicine, prava, prirodnih i tehničkih nauka, umetnosti. Kao što stoji u Memorandumu, svaki poziv, utemelјen na trajnim vrednostima istine, vrline, znanja i uzajamnog poštovanja, doprinosi izgradnji pravednog i odgovornog društva.



Potpisivanje ovog Memoranduma danas je od ključnog značaja. Ovime činimo najbolje za našu decu i budućnost, jer će moći da steknu najbolje obrazovanje i da baštine ljubav prema otadžbini, kao jednu od najviših vrednosti. Od države ćete imati svaku vrstu podrške i pomoći, pre svega na polzu našeg naroda i generacija koje dolaze", poručio je Vučić.

