Na opozicionoj sceni buknuo je novi ozbiljan sukob nakon što je lider Novog DSS-a Miloš Jovanović javno odbio mogućnost podrške studentskoj, odnosno blokaderskoj listi na eventualnim izborima, čime je izazvao lavinu reakcija i otvoreni rat među opozicionim grupama na društvenim mrežama.

Sve je eskaliralo nakon njegovog gostovanja na N1 televiziji, gde je jasno poručio da ne vidi razlog da njegova stranka podrži blokadersku listu umesto sopstvene politike i političkog identiteta.

– Zašto bih pored svoje stranke podržao njihovu? Neću da dozvolim da neka moja suštinska i stranačka politička opredeljenja ostanu prećutana – rekao je Jovanović.

„Da podržimo studentsku listu? Zaista ne!“

Posebnu buru izazvao je deo razgovora u kojem je voditeljka pitala da li postoji mogućnost da Novi DSS promeni stav i podrži studentsku listu ukoliko izbori budu uskoro raspisani.

Jovanović je odgovorio veoma direktno.

– Pa ja mislim da ne. Zaista ne. Prvo, ljudi smo, ozbiljni smo ljudi. Strategija se ne menja na svaka dva-tri meseca jer vetar duva ovako ili onako – rekao je lider Novog DSS-a.

Njegove izjave momentalno su izazvale reakcije blokaderskih naloga i opozicionih aktivista koji su ga optužili da razbija opoziciono jedinstvo.

Potpuni raspad opozicionog fronta?

Na mrežama su odmah krenule međusobne optužbe, dok su pojedini opozicioni profili otvoreno napali Jovanovića zbog odbijanja saradnje sa blokaderima.

Sa druge strane, deo korisnika podržao je njegov stav da političke stranke ne treba da gase sopstveni identitet zarad trenutnih političkih trendova.

Politički analitičari ocenjuju da ovakav razvoj događaja pokazuje koliko su odnosi unutar opozicije postali nestabilni i koliko su sukobi između različitih opozicionih grupa sve otvoreniji.

Mreže gore zbog sukoba

Nakon gostovanja usledile su desetine objava, prepucavanja i međusobnih prozivki između opozicionih aktivista i blokaderskih naloga.

Mnogi ocenjuju da je ovim definitivno potvrđeno da opozicija ni izbliza nema jedinstven plan za eventualne izbore, kao ni zajedničku strategiju oko studentskih protesta i blokada.