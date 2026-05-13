Napustivši glasanje o deklaraciji o poništenju priznanja tzv. Kosova u Zeti, Demokrate su još jednom otvorile pitanje svog stvarnog odnosa prema srpskom narodu i identitetskim pitanjima u Crnoj Gori.

Kada se pogleda politička istorija partije Alekse Bečića, jasno se može primijetiti obrazac ponašanja - čim su na dnevnom redu teme koje se tiču nacionalnog identiteta, odnosa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, srpskom jeziku, trobojci ili tzv. Kosovu, Demokrate uglavnom pokušavaju da izbjegnu jasno izjašnjavanje i povlače se iz političkog rizika.

Istina, podržali su inicijativu DNP-a da trobojka bude normirana kao narodna zastava u Crnoj Gori, dok to nije učinio Pokret Evropa sad. Međutim, u političkim krugovima dugo se govorilo da su upravo Demokrate prethodno pokušavale da izbjegnu dogovoreno glasanje i tako ostave PES politički izloženim, čime su još jednom pokazale prepoznatljivu taktiku - da uvijek ostave prostor za političko manevrisanje.

Posebno je zanimljiv odnos Demokrata prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iako se često predstavljaju kao zaštitnici nasljeđa blaženopočivšeg Mitropolita Amfilohija, u njihovim nastupima godinama je primjetna tendencija da se insistira na posebnosti Mitropolije crnogorsko-primorske, dok se izbjegava naglašavanje jedinstva sa cjelovitom SPC i njenim vrhom.

Javnost se sjeća i situacija u kojima predstavnici Demokrata najveće hrišćanske praznike čestitaju isključivo mitropolitima i episkopima u Crnoj Gori, dok se zaobilazi patrijarh srpski, što je kod dijela vjernika doživljeno kao svojevrsno političko distanciranje od jedinstva SPC.

Takođe, upravo je politički krug okupljen oko Demokrata i tadašnjeg premijera Zdravka Krivokapića ostao upamćen po odluci da predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ne bude omogućeno da se obrati na sahrani blaženopočivšeg Mitropolita Amfilohija. Mnogi su tada smatrali da je time spriječena poruka cijele Srbije i srpskog naroda upućena čovjeku kojeg su milioni doživljavali kao srpskog duhovnog vođu.

Zbog svega toga, odlazak Demokrata sa glasanja u Zeti za mnoge nije bio iznenađenje, već samo nastavak politike u kojoj se srpski birači i emocije prema SPC često koriste u kampanjama, dok se u ključnim trenucima izbjegava jasno zauzimanje stava.

