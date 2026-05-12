Odluka je doneta u postupku koji je pokrenut nakon što je Meta osporila italijanska pravila, tvrdeći da ona nisu u skladu sa evropskim zakonodavstvom o digitalnom jedinstvenom tržištu i autorskim pravima, prenosi Sole 24 Ore.

Italijanski sud je tražio tumačenje od Suda Evropske unije kako bi se utvrdilo da li nacionalni propisi mogu da obavežu platforme na plaćanje izdavačima.

Sud je ocenio da je pravo izdavača na naknadu za korišćenje njihovih publikacija na internetu u skladu sa pravom Evropske unije, pod uslovom da ta naknada predstavlja ekonomski ekvivalent dozvole za korišćenje sadržaja.

Izdavači takođe imaju pravo da odluče da li će platformama dozvoliti korišćenje svojih sadržaja, uz naknadu ili bez nje, ali i da to u potpunosti odbiju, poručuje se u sudskoj presudi

Posebno je značajno što je Sud pravde Evropske unije potvrdio i obavezu platformi da uđu u pregovore sa izdavačima, da obezbede potrebne podatke za obračun naknade i da tokom tog procesa ne ograničavaju vidljivost sadržaja.

Ove obaveze, iako ograničavaju slobodu poslovanja, ocenjene su kao opravdane u cilju zaštite investicija medijskih kuća i ravnoteže na tržištu.