Reakcije dela javnosti i medija zbog pesme o đeneralu Draži Mihailoviću koju su pevali crnogorski vojnici ponovo su otvorile stare rasprave o ulozi Ravnogorskog pokreta u Drugom svetskom ratu.

Tim povodom oglasio se predsednik Saveza Srba iz Crne Gore Željko Čurović, koji je poručio da se protiv svega što nosi srpski istorijski i nacionalni pečat godinama vodi organizovana ideološka kampanja.

„Draža bio deo savezničkog pokreta“

Čurović podseća da je đeneral Dragoljub Draža Mihailović bio komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini i ministar vojske u jugoslovenskoj vladi koja je tokom rata delovala u izbeglištvu u Londonu, kao saveznik Velike Britanije, Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Američkih Država protiv nacističke Nemačke.

„Da je Draža bio na strani kvislinga, Vlada Engleske nikada ne bi dozvolila da bude imenovan za ministra vojnog u okupiranoj Jugoslaviji, niti bi Jugoslovenska vojska u otadžbini rizikovala živote spasavajući američke i britanske pilote“, naveo je Čurović.

On podseća da su pripadnici Ravnogorskog pokreta tokom rata spasili stotine savezničkih pilota, zbog čega je američki predsednik Hari Truman posthumno odlikovao Dražu Mihailovića ordenom Legije za zasluge.

Kritike na račun Fejzića

Komentarišući reakciju reisa Rifata Fejzića, Čurović je ocenio da deo javnosti pokušava da srpski identitet i istorijske simbole predstavi kao problematične i nepoželjne.

On tvrdi da Fejzić izbegava da govori o muslimanskim formacijama koje su tokom Drugog svetskog rata sarađivale sa nacističkim strukturama.

„Nisu vojnici nikome naudili svojom pesmom, samo su slavili najodlikovanijeg srpskog oficira“, poručio je Čurović.

Izvor: Pogled.me/Miroslav Zavidović

