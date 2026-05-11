Uprava policije je jutros u zajedničkoj akciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i uz podršku Agencije za nacionalnu bezbednost uhapsila, kako tvrde, trojicu članova organizovane kriminalne grupe koji su se potraživali zbog više teških krivičnih dela, među kojima su teško ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije, saopšteno je iz policije. Uhapšeni su Arjan Rečković (23), Tarik Muminović (22) i Miloš Marković (36).

Prema navodima policije, Miloš Marković se potraživao zbog ubistva Saše Klikovca u Zeti 18. jula 2020. godine. On je ranije bio pušten da se brani sa slobode zbog nedonošenja prvostepene presude u zakonskom roku, nakon čega je prekršio meru nadzora i bio u bekstvu. „On se potraživao i zbog krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, navodi se u saopštenju.

Arjan Rečković se sumnjiči da je 16. jula 2025. godine u Podgorici ubio Igora Nedovića, kao i za pokušaj ubistva počinjen 17. maja iste godine. Tarik Muminović je osumnjičen da je zajedno sa Rečkovićem učestvovao u pokušaju teškog ubistva, i to u ulozi pomagača. Nedović je bio ranjen i u pucnjavi koja se dogodila u lokalu „Doppio“ u podgoričkom Siti kvartu 17. maja 2025. godine. Nekoliko dana kasnije iz policije je saopšteno da su kao izvršioci tog teškog krivičnog dela identifikovani neposredni izvršilac i pomagač, Podgoričani Arjan Rečković (22) i Tarik Muminović (21). Oni su od tada bili u bekstvu.

Policija je saopštila da je ovom akcijom razbijeno delovanje ćelije ove organizovane kriminalne grupe na teritoriji Podgorice. Tokom akcije izvršeni su i pretresi dva takozvana „štek stana“ i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni. „Uhapšeni će biti sprovedeni nadležnim pravosudnim organima na dalju nadležnost“, kazali su iz Uprave policije. Dodaju da se nastavljaju dalje policijsko-tužilačke aktivnosti usmerene na delovanje ove organizovane kriminalne grupe.

Iz policije su istakli i da službenici koji učestvuju u složenim operacijama primenjuju metodologiju rada i znanja stečena kroz saradnju sa FBI-jem. „O daljim budućim aktivnostima Uprava policije i Specijalno državno tužilaštvo će blagovremeno i transparentno informisati javnost“, zaključuje se u saopštenju.

BONUS VIDEO: