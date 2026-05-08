Kako se navodi, tanker pod zastavom Barbadosa prevozio je iransku naftu i "pokušao je da nanese štetu i poremeti izvoz nafte iskorišćavajući regionalne uslove", prenosi Rojters.

Naftni tanker, koji je pod sankcijama SAD od februara, sproveden je do južne obale Irana i predat je pravosudnim vlastima. Zaplena se dogodila nakon što su se američke i iranske snage sukobile u Ormuskom moreuzu.

Iran je u velikoj meri zatvorio uski plovni prolaz, Ormuski moreuz, kroz koji je pre početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara prolazilo oko petine svetskog transporta nafte.

Iran: Izvoz nafte bez prekida uprkos sukobu, razmatra se kontrola Ormuskog moreuza

Proizvodnja i izvoz nafte nisu bili prekinuti tokom 40 dana sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, saopštile su danas vlasti Irana, dodajući da istovremeno razmatraju nove izvore prihoda kroz jaču kontrolu Ormuskog moreuza, odnosno naplatu prolaza. Iranski ministar nafte Mohsen Paknejad izjavio je da je sektor nastavio nesmetano da funkcioniše uprkos, kako je naveo, napadima na energetska postrojenja i pojačanim tenzijama u regionu.

On je, kako prenosi Press TV, dodao da su pojedina postrojenja pretrpela štetu, ali da su popravke odmah započete i da se obnova infrastrukture odvija ubrzano kako bi se obezbedio kontinuitet snabdevanja. Istovremeno, iranski zvaničnici traže načine za prikupljanje novih prihoda od strateškog plovnog puta.

Prema rečima člana parlamentarne Komisije za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Alija Hezrijana, ministar ekonomije je nedavno obavestio vladu o projektovanim prihodima od upravljanja saobraćajem u Ormuskom moreuzu.

Izveštaj je ispitao ekonomski potencijal koridora, jedne od najvažnijih geopolitičkih i komercijalnih tačaka u regionu, a mediji navode da su u pitanju tranzitne takse, pomorske usluge i upravljanje saobraćajem na osnovu kojih bi Iran prihodovao.

Iranske vlasti tvrde da su pooštrile kontrolu u tom području nakon, kako navode, jednostranih poteza Vašingtona i ograničenja kretanja iranskih tankera. Istovremeno, iranski zvaničnici navode da će Ormuski moreuz ostati zatvoren za "neprijateljske zemlje" sve dok traju, kako tvrde, blokade iranskih luka i sankcije, koje ocenjuju kao nezakonite mere i "kršenje međunarodnog prava".