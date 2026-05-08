Lena Stokić, blokaderka sa Medicinskog fakulteta odnedavno je u žiži javnosti.

Poznata je po tome što je divljala po Medicinskom fakultetu, bacala pseću hranu pred policajce i nasrtala na studente i profesore koji ne misle isto kao ona...

Izgleda da bogatašica sa Vračara i dalje misli da je neki faktor u "političkoj borbi", pa je tako snimljena u centru Beograda kako lepi plakate po banderama! Video snimak objavio je portal 24sedam.

Već je ta uništavala inventar na Medicinskom fakultetu gde je "upala" preko mame profesorke.

Luksuzan život i pokušaj rušenja vlasti

Studentkinja i "blokaderka" sa Medicinskog fakulteta Lena Stokić po mišljenju mnogih nije pravi izbor da prezentuje "težak život u Srbiji", budući da se baškari u luksuzu.

Bahatosti na težini dodaje i podatak da je Stokićeva pred policajce bacala pseću hranu i uni[tavala inventar na svom fakultetu koji je upisala jedva.

Podsetimo,n a društvenim mrežama delila je fotografiju automobila svoje majke, na kojem je sprejem bilo ispisano "Svi smo uz studente", a iza tog navodno mirnog gesta stoji sukob njene majke sa policijom.