U poslednje vreme sve više se govori o izborima u Srbiji, a kako se čeka konačna odluka o datumu održavanja istih, sve više blokadera i opozicionara postavlja određena pitanja.

Iako su svi saglasni u tome da ruše državu i vlast, oko nekoliko pitanja se lome koplja.

Jedno od suštinski najvažnijih pitanja tiče se Kosova i Metohije, a blokaderi sa tzv. studentske liste još uvek nisu izneli zvaničan stav oko srpske pokrajine.

Osim što nemaju listu, program i plan, nemaju stav ni o secesiji Kosova i Metohije i priznanju lažne države.

Iako i sam blokader, i Miloš Francuz Jovanović istakao je da tzv. studentska lista nema odgovore i to na tajkunskoj televiziji!

Ovo je samo pokazatelj da nije dovoljno samo mrzeti predsednika i vlast u Srbiji što je jedini zajednički imenilac svih blokadera i opozicionara! Tu su jedni za druge kada treba da se "pumpa", ruši i pravi haos, a kada treba postaviti konkretna rešenja, tada samo ćute!

Snimak pogledajte OVDE.