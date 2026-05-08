Plenumi su mladima isprali mozgove, a sada za to imamo i novi dokaz.

Nakon plenumašice koja je u Utisku nedelje uporno ponavljala: "Ja nemam ime i prezime, ja sam medij", desio se novi skandal. Naime, jedan student blokader u emisiji je upitan:

Jesu li studenti u blokadi za Evropsku uniju, za Rusiju, Kinu ili neku četvrtu opciju?

Njegov odgovor šokirao je javnost.

- To kakvog smo mi opredeljenja uopšte ne želimo u to da ulazimo. Nama žele da stave etiketu kako smo ovaki ili onakvi, a mi možda i ne znamo kakvi smo - rekao je.

Ovo je još jedan dokaz da su im mozgovi potpuno isprani, da su naučeno da slepo slušaju.