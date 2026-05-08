Na londonskoj ICE berzi, julskim fjučersima za Brent trgovalo se po ceni od 101,35 dolara po barelu, što je rast od 1,29 dolara.

Američka WTI nafta zabeležila je skok cene na 95,86 dolara po barelu. Uprkos dnevnom rastu, oba referentna tipa nafte beleže nedeljni pad od više od šest odsto, nakon ranijih signala o mogućem približavanju SAD i Irana dogovoru.

Analitičari ocenjuju da tržište i dalje snažno reaguje na političke izjave i neizvesnost oko situacije u Ormuskom moreuzu. Rast cena usledio je nakon novih međusobnih optužbi Vašingtona i Teherana o vojnim incidentima uprkos važećem primirju.

Iranska strana je saopštila da su američke snage izvele napade na jug zemlje i da je pogođen iranski tanker kod Džaska, kao i civilni ciljevi na ostrvu Kešm i obližnjim priobalnim područjima.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je Iran bezuspešno napao tri američka razarača u Ormuskom moreuzu, navodeći da plovila nisu oštećena, dok su napadači pretrpeli gubitke.

