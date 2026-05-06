Čuvena blokaderka Antonela Riha je na društvenoj mreži "Iks" naricala nad sudbinom onih koji su uhapšeni jer su probali da blokiraju aerodrom "Nikola Tesla".

Usput je pozivala na promenu vlasti na ulici, tj. obojenu revoluciju o kojoj sanjaju a za koju nemaju kritičnu masu isto kao što nemaju ni poverenje naroda na izborima.

Riha je napisala:

"Na N1 uključenje izbezumljene majke koja luta gradom, traži gde su odveli njenog sina, studenta, koji je priveden na aerodromu, navodno ruši državu ili tako nešto i odveden ne zna se gde. Možda će tih izbora biti i pre nego što ih očekujemo. Možda se neće glasati na biralištima, nego na ulici. Možda i ja sada preterujem ali kako da se osećaš, šta da dalje misliš, kad vidiš ženu koja ne zna gde joj je dete."

Stvarno, sram bilo policiju što je sprečila neodgovorne pojedince koji su pokušali da blokiraju TENT. To je stvarno za zgražavanje. Na tom "demokratskom" Zapadu policija toleriše i podržava takve akcije...naravno, kada bismo se lagali.

Istina je mnogo surovija, što pokazuje i slučaj od koji se desio u 19. jula 2024. kada je sud u Velikoj Britaniji osudio na pet godina zatvora njihove blokadere koji su planirali da izazovu blokadu na autoputu M25.

U Velikoj Britaniji za blokadu nečega kao TENT dobili bi minimum 10 godina zatvora.