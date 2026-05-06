Trinaestogodišnji učenik uhapšen je nakon pucnjave u školi u Brazilu u kojoj su stradale dve žene.

Još dve osobe povređene su tokom incidenta u javnoj školi Instituto Sao Žoze u gradu Rio Branko, u severozapadnoj državi Akre.

Prema navodima vlasti, dve nastradale osobe bile su zaposlene u školi i preminule su na licu mesta.

Još jedan član osoblja i jedan učenik ranjeni su vatrenim oružjem i prebačeni u bolnicu.

Zvaničnici za sada nisu objavili dodatne informacije o identitetu žrtava.

Napadač, koji je priznao zločin, priveden je sa svojim zakonskim starateljem, vlasnikom vatrenog oružja korištenog u pucnjavi.

Hici su ispaljeni tokom popodnevnih časova, javio je portal G1 pozivajući se na očevice. Učenici su se bacili na zemlju i pokušali da naprave barikade od stolica.

„Država izražava duboko saučešće porodicama žrtava, školskoj zajednici Instituta Sao Žoze i svim prosvetnim radnicima pogođenim ovim incidentom“ navela je guvernerka države Akre, Mailza Assis u saopštenju.

Zvaničnici su rekli da se okolnosti i motivi napada istražuju.

Nastava je otkazana u svim državnim školama u Akreu u naredna tri dana.

Pucnjave u školama u Brazilu

Prošlog septembra, dva tinejdžera su poginula u pucnjavi u školi u državi Seara na severoistoku Brazila.

Još jedan učenik stradao je u pucnjavi u školi u Seari 2022. godine, piše Skaj njuz.

