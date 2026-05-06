Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je svim pripadnicima Garde 6. maj - Dan jedinice i naveo da rezultati koje postižu, često i u najsloženijim uslovima, nedvosmisleno potvrđuju da Garda s pravom uživa posebno mesto u sistemu odbrane Republike Srbije.

"Nastavljajući bogatu i slavnu tradiciju srpske Gvardije dugu gotovo dva veka, vršite dužnost sa izuzetnom posvećenošću i zalaganjem. Angažovanjem u izvršavanju najodgovornijih zadatka, pripadnici Garde svakodnevno demonstriraju visok nivo obučenosti, discipline i operativne sposobnosti", navodi se u čestitki predsednika Vučića.

Istakao je i da su njihovi rezultati prepoznati kroz brojna priznanja i odlikovanja, ali i kroz poverenje koje im se ukazuje, čime dokazuju da samo najbolje jedinice Vojske Srbije mogu biti nosioci najviših državnih odličja.

"Svesna značaja i uloge Garde, država nastavlja da ulaže u njeno jačanje kroz kontinuirano opremanje savremenim sredstvima i opremom, unapređenje uslova rada i životni standard pripadnika Garde, kao i kroz intenzivnu realizaciju obuke i vežbi u cilju daljeg jačanja operativnih sposobnosti i spremnosti jedinice. Želim da vam današnji dan i krsna slava budu podstrek za dalji profesionalni razvoj, siguran da ćete i ubuduće na jednako odgovoran način izvršavati postavljene zadatke, razvijati operativnu sposobnost svoje jedinice i nastaviti da doprinosite uspešnom stvaranju moderne i funkcionalne Vojske, jer snažna Garda čuva ugled ne samo Vojske Srbije, već i celokupne države", rekao je on.

Dan Garde Vojske Srbije obeležava se u znak sećanja na 6. maj 1830. godine kada je u Požarevcu formirana prva gardijska jedinica u Srbiji.

Vučić predao Bocan-Harčenku pismo za Putina

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

-Sa ambasadorom Ruske Federacije razgovarao sam o bilateralnim odnosima, sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike, a razmenili smo mišljenja i o aktuelnim regionalnim i međunarodnim temama.

U uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Poručio sam da ćemo nastaviti da vodimo odgovornu energetsku politiku u interesu građana i privrede.

Ambasadoru sam predao pismo za predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, u kojem sam mu čestitao Dan pobede, jedan od najsvetlijih datuma u istoriji čovečanstva, uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Istakao sam da je naša obaveza da sačuvamo sećanje na sve žrtve koje su život izgubile na strani prava i pravde, kao i da Srbija neće dozvoliti pokušaje revizije istorije. Naglasio sam i da ćemo zauvek pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope - napisao je predsednik Vučić u objavi na Instagramu.

BONUS VIDEO