"Mere za umirenje Brisela - tako se u najkraćem mogu opisati reforme koje vlast Aleksandra Vučića pokušava da izvede u rekordno kratkim rokovima, nakon što im je zaprećeno uskraćivanjem gotovo 1,6 milijardi evra iz evropskog Plana rasta", piše, između ostalog, Nova.

"Zbog svih građana Republike Srbije želim jasno da osudim neistine koje je NOVA objavila na svojoj naslovnoj strani.

Naime, Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, a koja je formirana u skladu sa najvažnijom ODIHR preporukom, ima pristup: (1) kompletnom biračkom spisku, (2) svim matičnim knjigama (rođenih, preminulih i venčanih), (3) evidencijama prebivališta i (4) evidencijama koja se tiču državljanstava.

Lično sam radila na ovome, zajedno sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Kancelarijom za IT i e-Upravu. Članovi ove Komisije dobili su pristup elektronskom servisu (e-ZUP) kojim im se omogućava uvid u sve ove baze podataka.

Želim da zahvalim svim članovima ove Komisije koji svoj posao shvataju ozbiljno i ne žele politizaciju, već im je cilj ispravljanje eventualnih napravilnosti u biračkom spisku. Plasiranje ovakvih lažnih vesti ima dve svrhe.

Jedna je održavanje alibija za eventualni neuspeh na izborima da birački spisak nije sređen. Druga, još strašnija, je za spoljnu upotrebu – da ubedi EU da vlast ne sprovodi reforme, već ih „fingira“ i time nastavak pritisaka na EU da se Srbija i njeni građani kazne.

A istina je da upravo oni koji sve reforme sabotiraju i otežavaju, svakodnevno kukaju da se reforme ne sprovode. Sprovode se – uprkos blokaderskoj šizofrenoj politici koja može da se sumira u frazi „što gore, to bolje", objavila je brnabić na društvenoj mreži X.