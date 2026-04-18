Pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi da se slože da promene svoje ponašanje, nakon što nisu uspele da zaustave rat u Iranu, izjavio je danas brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva.

"Ne možemo svakog jutra da se budimo i da svake večeri ležemo u krevet uz tvit predsednika koji preti svetu i objavljuje ratove", dodao je Lula da Silva na samitu progresivnih lidera u Barseloni, a njegove reči se najverovatnije odnose na američkog predsednika Donalda Trampa, iako ga nije eksplicitno imenovao, prenosi Rojters.

Španski premijer Pedro Sančez, koji je bio domaćin šestog Sastanka za odbranu demokratije, pozvao je na "hitnu reformu i obnovu" Ujedinjenih nacija i multilateralnog sistema i upozorio je na napade na multilateralni poredak i "opasnu normalizaciju upotrebe sile", prenosi RTVE.

On je istakao da demokratija ne sme da bude shvaćena kao nešto što se "podrazumeva", i da odgovor na takve izazove ne sme da bude samo defanzivan, već da je potrebno da se aktivno jačaju demokratske institucije i vrednosti.

Skupu su prisustvovali lideri iz više od 15 zemalja, među kojima i predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum, predsednik Kolumbije Gustavo Petro i predsednik Urugvaja, Jamandu Orsi.