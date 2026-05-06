Južnoafričke zdravstvene vlasti potvrdile su da je na kruzeru „MV Hondius“ otkriven najopasniji poznati soj hantavirusa – virus iz Anda, jedini oblik ove smrtonosne infekcije za koji je dokazano da može da se prenosi sa čoveka na čoveka.

Vest je izazvala ozbiljnu zabrinutost među zdravstvenim institucijama, posebno nakon što je potvrđeno da je troje putnika preminulo, dok je još nekoliko osoba zaraženo.

Informaciju je saopštio južnoafrički ministar zdravstva Aron Motsoaledi tokom obraćanja Odboru za zdravstvo Nacionalnog parlamenta, prenosi portal SA NEWS.

– To je najopasniji oblik hantavirusa, sposoban da se prenosi sa čoveka na čoveka. Govorimo o soju hantavirusa iz Anda. To je jedini poznati soj koji se prenosi među ljudima – rekao je Motsoaledi.

Potraga za putnicima i vanredne mere

Ministar je naglasio da je prenos virusa među ljudima veoma redak i da se uglavnom događa samo pri veoma bliskom kontaktu, ali je uprkos tome pokrenuta hitna potraga za svim osobama koje su bile u kontaktu sa zaraženima.

U toku je identifikacija putnika koji su leteli od Svete Jelene do Johanesburga zajedno sa holandskim državljaninom koji je preminuo svega nekoliko sati po dolasku u Južnu Afriku.

Istovremeno, jedan britanski državljanin evakuisan je sa kruzera u kritičnom stanju i prebačen u bolnicu u Johanesburgu.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), hantavirus je potvrđen kod sedam osoba sa broda, dok su tri osobe izgubile život.

Kruzer pod nadzorom

Kruzer „MV Hondius“, koji plovi pod holandskom zastavom, krenuo je pre tri nedelje iz argentinskog grada Ušuaja ka Kanarskim ostrvima.

Na brodu se nalazi oko 150 ljudi, uglavnom državljana Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Španije i Holandije, dok je među članovima posade i jedan ruski državljanin.

Situacija se dodatno zakomplikovala nakon što je brodu zabranjen pristup lukama na Zelenortskim Ostrvima, zbog čega je nastavio plovidbu ka Kanarima pod pojačanim zdravstvenim nadzorom.

Hantavirus je poznat kao ozbiljna i potencijalno smrtonosna infekcija koja se najčešće prenosi kontaktom sa glodarima ili njihovim izlučevinama. Međutim, soj iz Anda posebno zabrinjava stručnjake jer predstavlja jedini poznati oblik virusa koji može da se širi među ljudima.

Iako zdravstvene vlasti poručuju da nema razloga za paniku, slučaj sa kruzera otvorio je pitanje spremnosti međunarodnih zdravstvenih sistema za moguće širenje retkih, ali izuzetno opasnih infekcija.

U narednim danima očekuju se dodatne analize, testiranja i praćenje svih kontakata zaraženih putnika, dok svetske zdravstvene organizacije pažljivo prate razvoj situacije.