U Rasifeu, glavnom gradu države Pernambuku i okolnim područjima kiše su izazvale poplave i klizišta, a dve osobe su poginule dok je oko 1.500 raseljeno ili ostalo bez krova nad glavom, prenosi Rojters.
Prema podacima brazilskog ministarstva za integracije i regionalni razvoj u državi Paraibi poginule su dve osobe, a 1.800 ih je raseljeno ili je ostalo bez krova nad glavom.
"Nacionalni centar za upravljanje rizicima i katastrofama izdao je 22 upozorenja tokom kritičnog kišnog perioda. Zbog posledica u Pernambuku i Paraibi i vremenske prognoze za ovaj region proglašen je najviši stepen uzbune", saopštilo je ministarstvo.
Predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva rekao je u petak da je razgovarao sa lokalnim vlastima kako bi ponudio podršku savezne države.
"Vlada Brazila nastavlja da prati situaciju kako bi pružila svu potrebnu pomoć", rekao je predsednik Brazila.
