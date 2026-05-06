Izveštavanje Luksemburških medija N1 i NovaS, odnosno njihovih novinara u Srbiji, ući će u anale novinarstva, po količini laži i obmana koje su im osnovni deo programa!

Ove televizije u vlasti tajkuna Dragana Šolaka prisutne su i u Zagrebu i u Sarajevu, ali njihovo izveštavanje nije usmereno protiv tamošnjih vlasti, već naprotiv puno je hvalospeva za iste.

Za Srbiju je dobijen nalog da se svaki minut programa i svaki dovedeni gost koristi za satanizaciju srpske vlasti, pogotovo njenog Predsednika Aleksandra Vučića.

Sve stvoreno, svako dostignuće i napredak naše zemlje podvrgnuti su kritici i podsmehu. Voditelji programa, kao i njihovi gosti prosto su opsednuti patološkom mržnjom prema Srbiji ovakva kakva je, generalno prema Srbima, pa bili oni u našoj pokrajini KIM ili u Republici Srpskoj. Otvoreno se stavljaju na stranu svih onih koji pokušavaju da zaustave razvoj Srbije koja im smeta.... a takvih u okruženju i u Evropi ima mnogo.

Osnovno čime se na ovim televizijama služe su laži, što bi narod rekao "Voditelji slažu dok zinu!"

Tužno je gledati kultnu emisiju na N1 "Utisak nedelje", koju već više decenija vodi Olja Bećković. Gledati voditeljku kako ozbiljno, što bi naš narod rekao "kao prepodobna Paraskeva", razgovara sa gostima koje je pozvala. Gosti obično ne znaju šta pričaju, ili lažima pokušavaju da sebe opravdaju ili su potpuno ne stručni iz oblasti zbog koje su pozvani. Praktično nikako Olja da shvati da svojim gostima čini medveđu uslugu dovodeći ih u studio, a ona ispada smešna.

Ne bi te količine izgovorenih laži sa ovih televizija bile toliko opasne, jer ko poveruje, poverovao je, ali sve te laži su bile bukvalno poziv i podstrekavanje na nasilje i pokušaj izazivanja političkog prevrata, pa i građanskog rata u Srbiji.

Nije li najdrastičniji primer bio kada su saopštili da je policija pretukla dečaka u Valjevu i da mu se lekari bore za život! Reporter tajkunske NoveS je sa ulice u Valjevu izveštavao i brutalno bez ijednog dokaza lagao o ovom događaju...Ova izmišljena laž bila je podstrek za neviđeno nasilje blokadera u Valjevu, paljevine i ugrožavanje života ljudi koji su pukom srećom sačuvani.

Skoro godinu dana posle ovog događaja voditeljka Obućina izjavila je da ta vest nije bila tačna i da je njihov reporter preneo ne proverenu informaciju. Ovu informaciju za koju se znalo da je lažna ovi opozicioni mediji su mesecima zloupotrebljavali u narativima protiv aktuelne vlasti i sada opet što bi narod rekao "nikome ništa!"

A šta ćemo sa njihovom perjanicom novinarkom i blokaderkom Žaklinom Tatalović, kojoj se smeje cela Srbija? Opoziciona blokaderka i novinarka iz njihovih prvih borbenih redova lagala je, gde god stigne, da joj je deda ni manje ni više nego uvaženi Akademik i bivši Predsednik SANU Hajdin. Morala je njena televizija kao demant ove laži da pročita i pismo sina profesora Hajdina, koji je ovo sve argumentovano demantovao. Sve bi ovo bilo u okviru bolesne opsesije jedne ličnosti, za koju je nadležna medicinska struka, da ona nije novinar koji permanentno plasira laži, jer je to njen zadatak, pa je to prenela i na svoj privatni život.

Na to kako su ove televizije N1 i NovaS ustrojene i kako deluju u izvršavanju svojih zadataka pozavideo bi im i čuveni nacistički majstor propagande Gebels.

Novo rukovodstvo koje je došlo na N1 sigurno neće menjati uređivačku politiku, ali će morati dobro da razmisle o tome kako da zadrže voditeljku Žaklinu Tatalović. Ovoj voditeljki, kao osvedočenoj lažljivici smeje se cela zemlja i ko će njoj ako je i verovao više verovati na tv. Takođe treba, pored nje, podhitno da otpuste i sve one koji su plasirali monstruoznu laž o dečaku iz Valjeva, pa posle kad im priča nije prošla, javno priznali da su slagali...Sigurno da novo rukovodstvo, sa istom uređivačkom politikom, treba radi njih samih da povede računa da bar laž njihovih novinara bude manja ne bi li u to, neko ko nije zagriženi blokaderski opozicionar, još mogao i da poveruje.

Ovako nema se razloga verovati ni u vremensku prognozu saopštenu preko ovih televizija!