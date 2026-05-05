Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da, uprkos postignutim rezultatima, očekuje veću ambiciju od Vlade kada je reč o suštinskim promenama u državi. Govoreći o ekonomskim i političkim procesima, naglasio je da je situacija često kontradiktorna i da se različiti standardi primenjuju u zavisnosti od političkog trenutka.

– Ako nešto zameram Vladi sada, očekivao sam više ambicije da se nešto suštinski promeni. Kod nas je sve šizofreno – rekao je Vučić tokom gostovanja na Informer TV.

On je podsetio na period kada su, kako tvrdi, ključni resursi i kompanije prelazili u ruke stranaca, uz političke okolnosti koje su, prema njegovim rečima, kasnije pogrešno predstavljane javnosti.

– Kada su nam stranci uzeli sve u vreme blokadersko, pa su onda lagali da je to u naše vreme, mi sada polako vraćamo u naše ruke, ali ni to sada ne valja – naveo je predsednik.

Povratak ekonomije i promena odnosa snaga

Vučić je istakao da Srbija danas pokušava da preokrene tok i omogući domaćim kompanijama da ojačaju i šire se i van granica zemlje.

– Naše firme mogu da kupuju njihove, kao što vraćamo i duhovno i nematerijalno dobro – rekao je.

Kao primer naveo je jačanje regionalne pozicije srpskih privrednika.

– Srpski biznismeni kupuju hrvatske banke – istakao je Vučić.

Ova izjava ukazuje na promenu u ekonomskom balansu u regionu, gde domaći kapital postaje sve konkurentniji i sposobniji da preuzima značajne projekte i institucije.

Poruke predsednika ukazuju na strategiju daljeg jačanja domaće ekonomije i smanjenja zavisnosti od stranog kapitala. U tom kontekstu, fokus će, kako se može zaključiti, biti na osnaživanju domaćih kompanija, investicija i regionalnom širenju.

Istovremeno, kritika upućena Vladi sugeriše da se očekuju brže i odlučnije reforme koje bi donele vidljivije promene u svakodnevnom životu građana.

U širem smislu, Srbija se nalazi u fazi redefinisanja svoje ekonomske pozicije – između globalnih pritisaka i želje za većom samostalnošću.

Ono što sledi jeste pitanje tempa: koliko brzo i efikasno će te promene biti sprovedene i da li će doneti rezultate koje građani očekuju.